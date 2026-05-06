Quién es la esposa de Baby Etchecopar: así es la historia de amor del periodista con Silvina

Silvina Cupeiro, hija de Jorge Cupeiro, ya formaba parte del entorno cercano del conductor antes de iniciar la relación.

La vida personal de Baby Etchecopar volvió a despertar interés en los últimos años, especialmente tras un nuevo capítulo en su historia sentimental. Luego de atravesar momentos difíciles, el periodista reconstruyó su vida junto a Silvina Cupeiro, en una relación que se consolidó con el tiempo y marcó una etapa distinta.

El pasado de Baby Etchecopar y el dolor por la pérdida de su primera esposa

Baby Etchecopar estuvo casado durante más de tres décadas con Adriana Paz, madre de sus tres hijos. La relación se mantuvo a lo largo de los años hasta el fallecimiento de ella en 2016, luego de enfrentar un cáncer.

Ese momento significó un quiebre profundo en la vida del conductor, quien atravesó un período de tristeza y duelo. La pérdida marcó el final de una etapa extensa y significativa, en la que la familia fue el eje central de su vida personal.

Durante ese tiempo, el periodista mantuvo un perfil más introspectivo, alejado de cualquier exposición relacionada con su vida sentimental, mientras intentaba recomponerse emocionalmente.

Quién es Silvina, la actual esposa de Baby Etchecopar

Tiempo después, la vida de Baby Etchecopar tomó un nuevo rumbo con la llegada de Silvina, su actual esposa. La relación no surgió de manera repentina, ya que ambos se conocían desde hacía años.

Silvina es hija del reconocido piloto de Turismo Carretera Jorge Cupeiro, quien mantenía una amistad cercana con el periodista. Ese vínculo previo generó un punto de partida que, con el paso del tiempo, se transformó en una relación amorosa.

El acercamiento fue gradual. Durante un período, compartieron encuentros esporádicos y fines de semana juntos, en un proceso que avanzó con cautela hasta consolidarse definitivamente.

Cómo nació la historia de amor entre Baby Etchecopar y Silvina

La pandemia tuvo un rol clave en la evolución del vínculo. En ese contexto, ambos decidieron convivir, una experiencia que resultó positiva y fortaleció la relación. A partir de allí, la pareja avanzó hacia un compromiso más estable.

En una entrevista con La Nación, el periodista expresó: “Silvina es la alegría de mi vida, me devolvió las ganas de vivir. La pasé muy mal después de la muerte de mi mujer, estuve mucho tiempo muy triste y la verdad que un hombre solo no es el estilo de vida que me gusta. Con Silvina armamos una linda pareja, tiene tres hijas, yo también tengo tres hijos, agrandamos la familia y estamos muy felices”.

La relación se caracteriza por una conexión emocional fuerte, basada en la compañía cotidiana y el disfrute de los momentos compartidos.

La convivencia durante el aislamiento fue clave para consolidar el vínculo entre Baby Etchecopar y Silvina Cupeiro

Una relación marcada por el humor y la compañía

El propio Baby Etchecopar destacó en distintas entrevistas que el humor es uno de los pilares del vínculo. En diálogo con Héctor Maugeri para Revista Caras, afirmó: “Tengo una mujer al lado que es inmensa en cuanto a la alegría que me da volver a casa, de verla, viajar. Volví a conocer la vida”.

También recordó el inicio de la relación: “La amé. Estoy grande, no creo que en la vida se me presenten dos mujeres con la misma onda y la misma risa”. Y agregó: “A mí me enamora la risa. Me levanto riéndome con ella, hasta en el medio de las peleas nos reímos. Además, cuando salgo de casa, estoy deseando volver a verla. Es muy lindo”.

Por su parte, Silvina también se refirió al comienzo del vínculo: “Lo más importante de él fue el humor. Lo vi por primera vez en el barco de mi papá un fin de semana, y empezó con chistes. La verdad, yo pienso que el humor te salva. Después hubo amor”.

De esta manera, el periodista consolidó una nueva etapa personal, en la que la pareja y la familia ampliada ocupan un lugar central, marcando un presente atravesado por la estabilidad y la reconstrucción emocional.