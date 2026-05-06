Anunciaron que habrá otra forma de ver los 104 partidos del Mundial 2026 en Argentina

Qué otro canal va a transmitir en vivo los 104 partidos del Mundial 2026

El Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 está cada vez más cerca de comenzar y este miércoles 6 de mayo se confirmó una nueva vía para poder disfrutar los 104 partidos. A través de un sorpresivo anuncio, Paramount+ y DSports confirmaron que trabajarán en conjunto para llevarles al público todos los encuentros correspondientes al certamen. Claro que, será solamente para América Latina y lo comunicaron dando detalles al respecto.

Fue el director de DSports, Hernán Bidegaín, quien habló de la cobertura que le dará su señal a la Copa del Mundo que contará con más de 900 horas de transmisión en vivo, enviados especiales y la información de todo lo que suceda. Según adelantaron, la unión de las empresas será para llevarle estos cotejos a Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. De esta manera, el mudial por ejemplo se podrá ver a través de Paramount si se posee Flow.

El comunicado de Paramount+ sobre la transmisión del Mundial 2026

Paramount+ y DSPORTS, la señal líder en deportes de América Latina, anuncian una alianza estratégica para llevar los 104 partidos en vivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM a seis mercados clave de América Latina: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, a través de transmisiones en vivo 24/7 de DSPORTS DSPORTS 2, y DSPORTS+. “Estamos muy emocionados de asociarnos con DSPORTS para llevar el evento deportivo más importante del mundo, la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, a los apasionados fanáticos del fútbol en Paramount+ en América Latina. Nos ilusiona

nuestra colaboración contínua y el compromiso compartido de ofrecer los eventos deportivos en vivo más importantes a la región”, dice Augusto Rovegno,

Vicepresidente Senior de Contenido de Paramount+ para América Latina.

Paramount+ y DSports se unen para transmitir el Mundial 2026 en su totalidad

Hernán Bidegaín, director de DSPORTS, detalla la cobertura de la señal para la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, que ofrecerá la experiencia más completa en la región. “La Copa Mundial de la FIFA 2026TM marcará un antes y un después en la historia del fútbol y en DSPORTS estamos a la altura de ese desafío. Transmitiremos los 104 partidos, con más de 900 horas de programación en vivo, enviados especiales en los tres países sede, cobertura minuto a minuto de todas las Selecciones con principal foco en Colombia, Ecuador, Argentina y Uruguay. Será una cobertura periodística integral con un despliegue acorde a lo que hacemos desde hace 20 años con las Copas Mundiales”, explica Bidegaín.

Los grupos del Mundial