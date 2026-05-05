La música argentina está de luto: un emblema de trascendencia internacional murió a los 86 años

Jorge Calandrelli falleció a los 86 años.

La música argentina atraviesa un momento de luto tras la muerte de un emblema que cruzó fronteras y trabajó con popes internacionales. Se trata de Jorge Calandrelli, uno de los artistas argentinos con mayor trascendencia fuera del país, quien falleció a los 87 años.

Con una trayectoria que le valió seis premios Grammy y dos nominaciones al Óscar, el pianista y arreglador se consolidó como una figura fundamental en la industria global. Su versatilidad le permitió colaborar con leyendas de diversos géneros, desde figuras del pop y el rock.

Lady Gaga, Tony Bennett, Paul McCartney, Madonna, Elton John y Shakira fueron algunos de los artistas de renombre con los que trabajó. También lo hizo con referentes del jazz y la música clásica como Quincy Jones y Yo-Yo Ma.

Entre sus hitos discográficos destaca su participación en el álbum Cheek to Cheek de Bennett y Gaga, así como en el proyecto El alma del tango. En el ámbito cinematográfico, Calandrelli dejó su impronta como compositor y orquestador en producciones de gran escala.

Jorge Calandrelli.

Calandrelli colaboró con directores de renombre en bandas sonoras de títulos emblemáticos, entre los que figuran El color púrpura, El resplandor y El tigre y el dragón. Hasta el momento, no se han precisado las causas de su deceso.

La muerte que afecta al folklore latinoamericano

Ecuador despide a una de las voces fundamentales de su cancionero popular: Gustavo Velásquez. El intérprete quiteño falleció a los 71 años el pasado 6 de abril de 2026, según confirmaron sus allegados a través de un comunicado. Su partida deja un vacío en la música tropical, género donde se consolidó como un referente indiscutido del ritmo y la cumbia.

La trayectoria de Velásquez estuvo marcada por su paso en formaciones que hicieron historia en las pistas de baile de toda la región. Además de ser una figura central en la emblemática orquesta Don Medardo y sus Players, su talento lo llevó a integrar agrupaciones de gran prestigio internacional como Los Hispanos y la Billo's Caracas Boys.

"Hoy el arte ecuatoriano se viste de luto. Con profundo pesar, informamos el fallecimiento del maestro Gustavo Velásquez, artista cuya sensibilidad, talento y entrega dejan una huella imborrable en nuestra memoria cultural", reza el pie de foto de la publicación de redes que comunicó el deceso.