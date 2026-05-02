Los Rolling Stones revelaron el nombre y la tapa de su nuevo: así será Foreign Tongues

The Rolling Stones finalmente confirmó el nombre de su próximo álbum de estudio, Foreign Tongues.

Después de semanas de misterio, carteles en distintos idiomas y un single lanzado bajo un nombre falso, The Rolling Stones finalmente confirmó el nombre de su próximo álbum de estudio: Foreign Tongues.

El anuncio llegó este sábado a través de sus redes sociales, donde la histórica banda británica publicó también el arte de tapa de una forma tan simple como efectiva, dividido en tres partes, con cada uno de sus integrantes compartiendo desde su cuenta oficial el fragmento que le correspondía.

La jugada funcionó como una pieza más dentro de una campaña de intriga que ya venía generando especulaciones entre fans de todo el mundo. Primero aparecieron afiches con la frase “Foreign Tongues” en distintos idiomas en ciudades como Manchester, París y Varsovia, acompañados por la clásica lengua stone. Luego llegó el misterioso lanzamiento de Rough and Twisted, un single editado en vinilo bajo el alias “The Cockroaches”, un viejo seudónimo que la banda ya había utilizado en otras ocasiones para shows secretos y lanzamientos sorpresa.

Según medios especializados, Foreign Tongues saldrá oficialmente el 10 de julio de 2026 y será el disco número 25 en la carrera del grupo. También marcará el segundo trabajo consecutivo producido por Andrew Watt, quien ya había estado detrás de Hackney Diamonds, el celebrado álbum de 2023 que significó el gran regreso discográfico de la banda y debutó directamente en el número uno en Reino Unido.

El regreso después de Hackney Diamonds

Antes de Hackney Diamonds, el último disco de canciones originales de los Stones había sido A Bigger Bang en 2005. En el medio apareció Blue & Lonesome (2016), un álbum de versiones de clásicos del blues que funcionó más como homenaje a sus raíces que como una nueva etapa creativa.

Por eso, Hackney Diamonds fue vivido como un verdadero renacimiento. Además de reunir nuevamente a Jagger, Richards y Wood en estudio, fue el primer álbum sin Charlie Watts, fallecido en 2021, aunque incluyó algunas de sus últimas grabaciones. Ahora, Foreign Tongues profundiza esa nueva etapa, con un sonido que, según las primeras filtraciones, vuelve a mezclar blues crudo, riffs clásicos y una producción más moderna.

¿Se viene la última gira?

Cada nuevo movimiento de los Stones viene acompañado por la misma pregunta, ¿será el final? Y esta vez no fue la excepción. Los rumores sobre una posible gira de despedida crecieron fuerte en las últimas semanas, especialmente después de que se hablara de problemas de salud y de la cancelación de planes de tour en 2025. Sin embargo, distintos reportes desmienten que este vaya a ser el último disco de la banda. Incluso trascendió que ya tendrían al menos diez canciones más escritas para otro proyecto futuro.

The Rolling Stones se presentó por última vez en Argentina en 2016.

Tanto Jagger como Richards cumplen 83 años este año, y aunque el deseo de volver a los escenarios sigue intacto, la logística de una gira mundial ya no parece tan sencilla como antes. Aun así, los rumores sobre una nueva visita a Sudamérica, y especialmente a la Argentina, ya empezaron a circular entre fanáticos y medios especializados.

Por ahora, lo concreto es que los Stones siguen haciendo exactamente lo que mejor saben hacer: generar expectativa, reinventar su mito y demostrar que, incluso seis décadas después, todavía pueden paralizar internet con una simple imagen y trece segundos de música.