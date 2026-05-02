Con créditos y obras, PBA financia mejoras habitacionales a cientos de familias en Morón

El Gobierno bonaerense avanzó con una nueva entrega de microcréditos destinados a mejorar las condiciones habitacionales de familias del distrito de Morón. La iniciativa se enmarca en el programa “Trabajar en la Casa”, impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

En total, se otorgaron 100 microcréditos con una inversión de 40 millones de pesos, orientados a financiar refacciones, ampliaciones y mejoras en viviendas de los barrios Patagones, Cucha Cucha I, Achaga y Texalar. Cada crédito, de $400.000, está destinado a la compra de materiales y la contratación de mano de obra.

El acto de entrega se realizó en la Unidad de Gestión Comunitaria N° 6 y fue encabezado por el subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini, junto al intendente Lucas Ghi. Durante la jornada, las autoridades destacaron el impacto del programa en la mejora de la calidad de vida de las familias.

Pascolini subrayó que la política forma parte de una estrategia sostenida por la gestión del gobernador Axel Kicillof, orientada a atender el déficit habitacional. En ese sentido, remarcó que la Provincia continúa implementando políticas públicas en un contexto económico complejo, marcado por la reducción de la intervención del Estado nacional.

Por su parte, Ghi destacó el rol del Estado en la mejora de las condiciones de vida de la población. “Es importante contribuir en algo tan central como la vivienda. Estas acciones permiten acompañar a las familias y generar mayor equidad”, expresó.

El programa se desarrolla en el marco de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat y combina subsidios y microcréditos bajo un esquema de economía social. Además del financiamiento, contempla el acompañamiento técnico y la articulación con corralones locales para facilitar el acceso a materiales a precios accesibles.

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad señalaron que el objetivo es fortalecer el entramado urbano en barrios con mayores niveles de vulnerabilidad, promoviendo soluciones habitacionales concretas a través del trabajo comunitario.

Una política integral

El Gobierno de PBA avanza con el proyecto de 175 viviendas en Melchor Romero, en La Plata, que ya alcanza el 93%. La iniciativa combina políticas de hábitat, salud mental y género, con un enfoque en sectores vulnerables y un trabajo articulado, en el marco de las acciones impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis y el intendente Julio Alak recorrieron las obras ubicadas en Melchor Romero. Esta política contempla no solo la construcción de viviendas, sino también infraestructura de servicios y obras complementarias clave para garantizar condiciones de vida dignas.

Durante la recorrida, las autoridades analizaron el estado general del proyecto y la actualización del listado de adjudicatarios, paso fundamental para avanzar en la etapa final administrativa.

“Este barrio es emblemático, se encuentra en tierras que eran del Ministerio de Salud, con quienes hemos trabajado muchísimo para lograr la externación de personas con problemas de salud mental. Con el municipio hemos llevado adelante las obras complementarias y el Ministerio de Mujeres le dio impulso a estas obras que eran del programa Ellas Hacen y habían sido abandonadas por la ex gobernadora María Eugenia Vidal”, destacó Batakis.