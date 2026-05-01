Piratas informáticos chinos podrían ser detenidos en EEUU si viajan, dice funcionario del FBI

FOTO DE ARCHIVO: Vista general del edificio de la Oficina Federal de Investigación (FBI) en Washington, D.C.

​La contratación de piratas informáticos por parte del Gobierno chino "se ha descontrolado" y ofrece a los ciberdelincuentes "una forma de ‌negación plausible", afirmó el ‌jueves un alto cargo del FBI, advirtiendo de que los hackers chinos podrían ser detenidos cuando viajen fuera de su país de origen.

Los comentarios del subdirector del FBI, Brett Leatherman, se producen pocos días después de la extradición a Estados Unidos desde Italia del ciudadano chino Xu Zewei, de 34 años, ​acusado de participar en ⁠campañas de piratería informática a gran escala en 2020 ‌y 2021 bajo las órdenes del Gobierno chino mientras ⁠trabajaba para un contratista chino.

Xu fue ⁠detenido en Milán en julio de 2025 y enviado a Estados Unidos después de que una sentencia de un tribunal italiano ⁠permitiera la extradición.

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La protección de la que gozan los ​piratas informáticos chinos dentro de China "no se extiende ‌más allá de la frontera", ‌afirmó Leatherman.

Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington, ⁠dijo que el Gobierno de Estados Unidos "ha fabricado este caso por motivos políticos, lo que viola la libertad personal y los derechos e intereses legítimos del ciudadano chino".

Los cargos contra ​Xu son "injustificados ‌y tienen como objetivo difamar a China", afirmó el portavoz.

Xu, junto con varios cómplices, lanzó ataques informáticos contra universidades con sede en Estados Unidos, así como contra inmunólogos y virólogos que investigaban vacunas, tratamientos y pruebas ⁠contra el COVID-19, informó el Departamento de Justicia el 27 de abril.

Según el Departamento de Justicia, Xu y otros informaron del hackeo a la Oficina de Seguridad del Estado de Shanghái, dependiente del Ministerio de Seguridad del Estado chino, una agencia de inteligencia del Gobierno chino. A continuación, un agente de dicha oficina ordenó a Xu ‌que se centrara en cuentas de correo electrónico específicas pertenecientes a virólogos e inmunólogos.

Xu y otros también fueron responsables de explotar vulnerabilidades en el programa de correo electrónico Microsoft Exchange Server como parte de una amplia campaña de piratería informática conocida públicamente como "Hafnium", ‌según el Departamento de Justicia.

Un funcionario de alto rango del Departamento de Justicia dijo el jueves a periodistas que la campaña Hafnium incluía ‌ataques a bufetes ⁠de abogados, en los que los hackers buscaban información sobre funcionarios y agencias gubernamentales estadounidenses.

Los abogados que ​figuran como representantes de Xu no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters