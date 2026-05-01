Actuaciones y guiones generados por IA no podrán optar a los Oscar

FOTO DE ARCHIVO-Preparativos para la 98ª edición de los Premios de la Academia en Hollywood.

Por Lisa ​Richwine

LOS ÁNGELES, EEUU, 1 mayo (Reuters) - Los organizadores de los Premios de ‌la Academia ‌publicaron el viernes nuevas normas para aclarar que, para poder optar a los máximos galardones de la industria cinematográfica, tanto la interpretación como el guion deben correr a ​cargo de personas ⁠y no de la inteligencia ‌artificial (IA).

Los cambios de la ⁠Academia de Artes y ⁠Ciencias Cinematográficas se aplican a las candidaturas para la próxima ceremonia de los ⁠Óscar, prevista para marzo ​de 2027.

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La IA generativa ha ‌despertado la alarma ‌en el sector del cine y ⁠la televisión, ya que los trabajadores temen que los estudios la tecnología se use para sustituir ​a ‌los trabajadores humanos y reducir costos.

El debut el año pasado de una "actriz" generada por IA, llamada Tilly Norwood, y los alardes ⁠de su productor sobre el interés de los ejecutivos de los estudios, aumentaron la preocupación y provocaron una reacción negativa por parte del sindicato de actores SAG-AFTRA.

Según las nuevas normas ‌de la Academia, los cineastas pueden usar herramientas de IA, pero un actor "sintético" como Norwood no podría optar a un Óscar, dijo en un ‌comunicado, en el que agrega que los guiones deben estar "escritos por humanos" para ‌ser considerados.

Las ⁠normas establecen que la Academia puede solicitar más información ​para verificar que las candidaturas son de humanos.

Con información de Reuters