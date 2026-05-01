Actuaciones y guiones generados por IA no podrán optar a los Oscar

Por Lisa Richwine
LOS ÁNGELES, EEUU, 1 mayo (Reuters) - Los organizadores de los Premios de la Academia publicaron el viernes nuevas normas para aclarar que, para poder optar a los máximos galardones de la industria cinematográfica, tanto la interpretación como el guion deben correr a cargo de personas y no de la inteligencia artificial (IA).
Los cambios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se aplican a las candidaturas para la próxima ceremonia de los Óscar, prevista para marzo de 2027.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
La IA generativa ha despertado la alarma en el sector del cine y la televisión, ya que los trabajadores temen que los estudios la tecnología se use para sustituir a los trabajadores humanos y reducir costos.
El debut el año pasado de una "actriz" generada por IA, llamada Tilly Norwood, y los alardes de su productor sobre el interés de los ejecutivos de los estudios, aumentaron la preocupación y provocaron una reacción negativa por parte del sindicato de actores SAG-AFTRA.
Según las nuevas normas de la Academia, los cineastas pueden usar herramientas de IA, pero un actor "sintético" como Norwood no podría optar a un Óscar, dijo en un comunicado, en el que agrega que los guiones deben estar "escritos por humanos" para ser considerados.
Las normas establecen que la Academia puede solicitar más información para verificar que las candidaturas son de humanos.
Con información de Reuters