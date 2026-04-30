Fútbol gratis en Steam: cómo descargar el nuevo videojuego

Fuente: Gaming Coffee.

El simulador fue desarrollado por Gala Sports y publicado por 2P Games. El interés en Total Football Online radica no solo en su gratuidad, sino en la combinación de licencias auténticas y una base de datos que supera los 4.000 futbolistas reales. El juego cuenta con acuerdos con FIFPRO, el Manchester City y la selección de Alemania. Para los que disfrutaban de las viejas entregas de PES o del modo carrera de FIFA antes de que se volviera de pago, este lanzamiento llega en el momento justo.

Leyendas y jugadores actuales en el mismo equipo

Uno de los diferenciales más llamativos de Total Football Online es la posibilidad de mezclar jugadores modernos con figuras históricas. El juego permite el fichaje de leyendas como Ronaldinho, Kaká, Nedved y Xavi, entre tantos más, lo que añade un fuerte componente de nostalgia y variedad. El usuario puede armar equipos únicos enfrentando a jugadores de distintas generaciones.

La combinación de una base de datos de más de 4.000 jugadores profesionales activos con la posibilidad de incorporar íconos históricos le da una profundidad de colección que pocos juegos gratuitos pueden igualar. ¿Un equipo con Ronaldinho, Mbappé y los actuales del Manchester City? Está permitido.

La tecnología detrás del juego

El motor de animaciones es uno de los puntos que más destaca el equipo de desarrollo. Total Football Online utiliza un sistema Motion Matching Engine basado en captura de movimiento corporal completa, con el objetivo de ofrecer animaciones fluidas y realistas en cada toque, pase, disparo y acción sobre el césped.

La inteligencia artificial de los rivales también fue trabajada en detalle. Total Football Online utilizará un sistema de IA basado en redes neuronales para controlar el comportamiento táctico de los oponentes, creando partidos dinámicos e impredecibles.

Personalización y licencias oficiales

Más allá del plantel, el juego apuesta fuerte por la identidad visual de cada club. El usuario puede personalizar desde la camiseta y el estadio hasta los detalles del campo. El sistema de licencias incluye clubes y selecciones oficiales, garantizando nombres, escudos y uniformes reales.

Cómo descargarlo

El juego ya tiene su página oficial en Steam y se puede agregar a la lista de deseados. Para acceder: abrí Steam, buscá "Total Football Online" y hacé clic en "Agregar a la lista de deseados" para recibir una notificación cuando esté disponible para descarga. La fecha de lanzamiento definitivo todavía no fue confirmada, pero la apertura de la página en Steam es la señal de que el acceso anticipado está próximo.