Llega Jovanotti a la Argentina 2026: entradas y fecha de cuándo toca en el Teatro Coliseo

Jovanotti llega al país.

Con una carrera que redefinió los límites de la música contemporánea, Jovanotti llega a Buenos Aires con una propuesta escénica vibrante que trasciende el formato tradicional de concierto. Su show combina potencia en vivo, sensibilidad poética y una conexión directa con el público, en un viaje que invita a moverse, emocionarse y celebrar la vida. Cada presentación es una experiencia inmersiva donde la música, la imagen y la energía colectiva se funden en un mismo pulso.

Lorenzo Cherubini, conocido mundialmente como Jovanotti, es uno de los artistas más influyentes y visionarios de Italia: cantautor, performer e ícono cultural cuya obra ha redefinido los límites de la música contemporánea. Desde sus inicios a fines de los años 80 como uno de los primeros DJs y MCs de hip hop en Italia, Jovanotti construyó un lenguaje propio que cruza géneros y culturas: del rap al funk, de la electrónica a la canción de autor, con una identidad profundamente italiana y a la vez global. Sus canciones, atravesadas por la poesía, la alegría y la conciencia social, transmiten mensajes de amor, libertad y conexión con el mundo.

Cuándo toca Jovanotti en Argentina

Jovanotti se presenta este 22 de octubre de 2026 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires .

se presenta este . Las entradas se pueden comprar por www.ticketek.com.ar.

Precios de las entradas para ver a Jovanotti en el Teatro Coliseo

Platea planta baja: de $140.000 a $160.000

Superpullman primer piso: de $130.000 a $150.000

Superpullman segundo piso: $:120.000

Superpullman tercer piso: $90.000

La carrera de Jovanotti

A lo largo de su carrera, Jovanotti ha llevado el concepto de show en vivo a nuevas dimensiones, convirtiendo cada concierto en una experiencia total. No se trata solo de música: es un espacio donde el público participa activamente de una celebración colectiva. Proyectos como el Jova Beach Party, que transformó las playas de Italia en festivales multitudinarios al aire libre, o su más reciente gira Palajova, con arenas completamente agotadas y un despliegue escénico innovador, consolidan una visión clara: la música como experiencia viva, compartida y en constante evolución.

En este contexto, su llegada al Teatro Coliseo propone un formato diferente, más cercano e intenso, donde la potencia de su universo artístico se vive en una escala íntima sin perder su energía expansiva. Será una oportunidad única para experimentar de cerca la fuerza de un artista que convierte cada show en un ritual contemporáneo de encuentro, emoción y movimiento.

Con más de tres décadas de trayectoria, múltiples discos premiados y colaboraciones internacionales, Jovanotti sigue siendo una figura central de la música italiana y global. Pero es en el vivo donde su propuesta alcanza su forma más auténtica: un espacio donde la música se vuelve cuerpo, presente y celebración.