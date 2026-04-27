El Tottenham se encuentra al borde del descenso en la Premier.

A cuatro fechas de que termine la temporada en la Premier League, el Tottenham se encuentra en el decimoctavo lugar con 34 puntos dentro de la zona de descenso, a solo dos unidades del West Ham, que por ahora se mantiene en la categoría un puesto adelante en la tabla. Esta situación resulta crítica a solo mes y medio del Mundial 2026, en especial para la Selección Argentina, que tiene un jugador clave en el plantel de los “Spurs”.

Se trata de Cristian Romero, central por excelencia en el equipo de Lionel Scaloni que se convirtió en un referente de la defensa del cuadro inglés, aunque la posible pérdida de la categoría lo podría dejar mal parado. Con una lesión ligamentaria, el defensor podría llegar a ser uno de los afectados por la caída de su equipo al Championship, ya que el club no sería capaz de sostener su salario con la baja de los ingresos al perder su lugar en la Premier.

De hecho, el Tottenham es actualmente uno de los centros de atención de cara al mercado de pases, por lo que podría perder a gran parte de su plantel si cae a la Segunda División. Por fuera de los problemas que representaría para Romero, tanto en el aspecto psicológico como en la necesidad de buscar un nuevo club, lo cierto es que si los “Spurs” no escapan del descenso también podrían perjudicar a otros dos argentinos.

Por un lado, está el caso de Marcos Senesi, quien terminará su contrato con el Bournemouth a finales de junio y tenía un acuerdo de palabra para sumarse al equipo londinense para la siguiente temporada como agente libre. Ahora bien, esto sucedería siempre y cuando el Tottenham logre la permanencia, por lo que el entrerriano deberá evaluar alternativas como Juventus o Barcelona si la cosa no mejora.

En la otra punta se encuentra Lisandro Martínez, quien no logró tener mucha regularidad con el Manchester United en una temporada marcada por lesiones. Para el entrerriano, la situación es distinta, ya que la dirigencia de los “Red Devils” se mostró interesada en fichar a Micky van de Ven, quien podría aceptar una eventual oferta para irse del Tottenham y podría convertirse en un problema para “Licha” en la lucha por la titularidad.

Romero se lesionó los ligamentos ante Sunderland.

Los partidos que le quedan al Tottenham