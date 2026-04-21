Scaloni lo sigue: el argentino que suena en la Premier y sueña con meterse en la Selección para el Mundial

Scaloni busca jugadores para después del Mundial.

Durante la doble fecha de amistosos a fines de marzo, Lionel Scaloni manifestó su deseo de continuar al mando de la Selección Argentina más allá de lo que suceda en el Mundial 2026, aunque no se mostró apresurado en la renovación de su contrato. De ahí que el oriundo de Pujato tenga en vista algunos jugadores para la siguiente generación, puesto que el plantel deberá rearmarse tras el retiro de Lionel Messi y otros referentes.

En este sentido, uno de los jugadores que se perfila para formar parte de conjunto albiceleste posterior a la Copa del Mundo es Alan Varela, quien ya tuvo una convocatoria en septiembre del año pasado para las Eliminatorias Sudamericanas. De hecho, el exjugador de Boca fue suplente en la derrota con Ecuador, pero luego no volvió a ser citado por Scaloni, que todavía se mantiene al tanto de su nivel en la liga de Portugal.

El mediocampista se sumó al Porto a mediados del 2023 y atraviesa su tercera temporada en el cuadro luso, donde tiene contrato hasta mediados del 2030, aunque sus buenas actuaciones en la Primeira Liga lo llevaron a sonar para la Premier League. Si bien no hay ningún club confirmado detrás de sus servicios, Varela tiene como objetivo arribar a la cuna del fútbol en el futuro, pero no está desesperado por marcharse del Porto.

Según la información publicada por Bolavip, Alan cambió de representante con la intención de encontrar un hueco en la competencia británica, preferentemente en un club donde pueda ser protagonista. Por lo tanto, se desprende que Varela quiere llegar a la Premier no como relleno de un plantel, sino en un equipo que pueda garantizarle minutos, de manera tal que se muestre su fútbol en una liga de alta exigencia.

En caso de cumplir con su meta, el exBoca podría acercarse nuevamente a la Selección Argentina, que cuenta con varios jugadores en su plantel provenientes de los grandes clubes ingleses. De esta manera, el plan de Varela también incluye la posibilidad de formar parte de la nómina de Scaloni en el camino al Mundial 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos principalmente.

Varela es una de las figuras del Porto.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026