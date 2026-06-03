¿Es el último Mundial de Lionel Messi para Selección Argentina?

Lionel Messi con la Selección Argentina.

Pensar en Lionel Messi es hacerlo en una leyenda gigante del fútbol mundial. Alguien considerado por muchos el mejor jugador de la historia e indiscutiblemente el mejor de su época. Un hombre que nunca deja de romper records, aún cuando ya parece que no le quedan más por romper, y que sigue con la ilusión de seguir haciendo historia con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de 2026.

Es el sexto que juega el astro argentino con la albiceleste, lo que lo convertirá junto al grandísimo portugués Cristiano Ronaldo en los primeros dos futbolistas en disputar seis mundiales. Y ambos lo hicieron en las mismas ediciones (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), lo cual vuelve a demostrar que fueron y son jugadores de otra dimensión, capaces de superar las barreras del tiempo.

¿Lionel Messi jugará su último mundial?

La pregunta no tiene una respuesta formal del protagonista pero efectivamente sí. Messi jugará en el Mundial 2026 su última copa con la Selección Argentina, donde busca disfrutar al máximo y alcanzar más gloria. Aunque ya sin el presente que lo llevó a Qatar, y algo perjudicado por las lesiones en los últimos meses. La edad empieza a jugar un papel preponderante.

Messi con la 10 albiceleste de siempre.

En el último partido de local por Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela, Messi dio una señal de esto al marcar que esa era su "despedida oficial de la gente", dando por hecho que el ciclo se termina en 2026. Aunque también es cierto que Argentina no jugará clasificación rumbo al Mundial 2030, dado que es uno de los países organizadores, por lo que se podría especular algún partido más en caracter no oficial, pero no parece ir mucho más allá.

Qué selecciones son candidatas para Messi

Con respecto a esta Copa del Mundo, el capitán elige la cautela y no pone a la Argentina como la mayor candidata, aunque apuesta a sus posibilidades. "Existen selecciones que llegan mejor", disparó el "Diez", pero luego sostuvo que "este equipo siempre compite y da el máximo", en cuanto a lo que puede llegar a dar la Selección en esta competencia, con el pasado alentador de las Copa América y el mundial.

Por su parte, dijo que “Francia vuelve a verse muy fuerte y tiene jugadores de enorme nivel”, e incluyó entre los candidatos a España y Brasil. Sobre la “Verdeamarela”, resaltó que sigue siendo una potencia por calidad individual e historia. mientras que nombró a otras selecciones tradicionales como Alemania e Inglaterra más la Portugal de Cristiano, a la que definió como “muy competitiva”. Mientras que apuntó también que “siempre aparece algún equipo inesperado”.