La nueva tarifa se aplicará únicamente cuando la visa sea aprobada.

El Gobierno de Estados Unidos implementará cambios en el proceso para obtener la visa de turista y negocios B1/B2. A partir de julio comenzará una transición administrativa vinculada al cobro de una nueva tasa que se sumará al arancel consular vigente, lo que modificará el costo final del trámite para quienes soliciten el documento.

La actualización surge de una modificación en el esquema de tarifas consulares del Departamento de Estado y de la entrada en vigor de la denominada Visa Integrity Fee, un gravamen creado para reforzar el cumplimiento de las condiciones migratorias de los visitantes temporales.

¿Cuáles son los cambios que se suman desde julio 2026 para tramitar la visa de viaje a Estados Unidos?

Hasta ahora, quienes solicitaban una visa B1/B2 abonaban un arancel consular de US$ 185. Con la incorporación de la nueva tasa de integridad migratoria, el costo total ascenderá a US$ 435, ya que se añadirán US$ 250 al valor actual.

La nueva tarifa se aplicará únicamente cuando la visa sea aprobada. Además, la legislación estadounidense contempla que ese monto pueda ser reembolsado si el visitante cumple con todas las condiciones de su estadía, entre ellas abandonar el país dentro del plazo autorizado y respetar las normas migratorias vigentes.

El cambio alcanza a las visas B1/B2, utilizadas por quienes viajan temporalmente a Estados Unidos por turismo, vacaciones, visitas familiares, tratamientos médicos, reuniones de negocios, congresos o conferencias, entre otros motivos permitidos.

Más allá del incremento en el costo, el procedimiento para obtener el documento mantiene sus principales etapas: completar el formulario correspondiente, pagar las tasas exigidas, programar la entrevista consular cuando corresponda y asistir a la representación diplomática para finalizar el proceso.

El Departamento de Estado incorporará gradualmente la nueva tarifa dentro de su sistema de cobro durante julio, por lo que recomendó a los solicitantes verificar el monto vigente antes de iniciar el trámite.

La actualización forma parte de una reforma más amplia del sistema migratorio impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que busca reforzar los mecanismos de control sobre las visas temporales y desalentar el incumplimiento de las condiciones de permanencia en el país.

Para los argentinos y el resto de los extranjeros que necesiten una visa B1/B2, el principal impacto será económico: el costo del trámite aumentará significativamente respecto del valor vigente hasta ahora, aunque los requisitos generales para acceder al documento no presentan modificaciones sustanciales.