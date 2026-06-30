En medio de un clima de tensión, declaró el hermano mayor de Loan Peña y explicó qué hizo con las donaciones: "Mis padres sufren"

En una jornada que no estuvo exenta de gritos y de interrupciones, declaró el hermano mayor de Loan Peña durante el juicio que busca determinar qué ocurrió con el niño desaparecido con 5 años el 13 de junio de 2024. Minutos después de que prestaran testimonios sus padres, Mariano apuntó ante el Tribunal Oral Federal contra su tía Laudelina por el "comportamiento" que mostró en el almuerzo familiar y aseguró que percibió una situación anómala en distintos momentos: "Ya era todo raro".

Mariano Peña describió las sensaciones que tuvo el día que se perdió el rastro de Loan. "La notaba distinta. Estaba con el celular y no me hablaba", especificó sobre las actitudes de Laudelina, hermana de José Peña y una de las personas señaladas por la fiscalía como partícipe de la sustracción y ocultamiento del niño. Brindó testimonio durante una hora aproximadamente, lapso en el que eligió no mirar a sus familiares sentados en el banquillo de los acusados. “No quiero mirar a nadie porque me angustia. Todo lo que se dijo, de lo que se los acusa. Ojalá digan algo. Mis padres sufren”, expresó.

“Si Laudelina está acá, que nos diga dónde está Loan, qué pasó y de dónde sacó el botín”, había apuntado más temprano María Noguera, en referencia al zapato del nene que fue encontrado curiosamente durante la desesperada búsqueda. Lo que parecía ser una pieza clave fue desestimada finalmente por las pericias, que determinaron que no sólo era prueba plantada sino que buscaba distraer la investigación y marcar otro camino a seguir en la investigación.

Durante su declaración en el juicio, Mariano Peña también respondió preguntas sobre las donaciones que recibió la familia tras la desaparición de Loan y sobre la llegada del grupo que más tarde sería conocido como la "banda del hotel". Explicó que fue él quien administró el dinero que enviaron personas de todo el país y que los fondos ingresaban a través de su cuenta de Mercado Pago. "Yo me hice cargo de la recaudación de las donaciones. Creo que me investigó la AFIP", afirmó.

Según detalló, ese dinero fue destinado a cubrir los gastos derivados de la búsqueda de su hermano. "La plata fue para abogados, comida. Compré una moto para que mi padre vaya al campo y un auto para hacer los trámites", sostuvo. Además, recordó cómo fue el primer encuentro con Alan Cañete y Elizabeth Cutaia, dos de los acusados de integrar la denominada "banda del hotel". Contó que ambos llegaron a su casa presentándose como abogados y vinculados a una fundación. "Me dijeron que era un apoyo para mi familia y para el caso. Jamás me dieron un apoyo, finalmente", declaró.

La audiencia también tuvo un momento de tensión cuando la declaración de Mariano quedó interrumpida por un cruce entre las defensas, la fiscalía y el Tribunal a raíz de una reconstrucción del caso en la que participó junto al perito Enrique Massei. El hermano de Loan reconoció haber estado presente en ese operativo, aunque dijo no recordar con precisión quiénes eran los menores que también participaron, lo que abrió una discusión sobre la continuidad del interrogatorio e incluso derivó en un planteo para que fuera considerado un "testigo hostil", de acuerdo a medios locales.

En medio del debate intervino la asesora de menores e incapaces Rosana Leonor Marini, quien informó que existía documentación oficial sobre aquella reconstrucción y propuso incorporarla al expediente. Mientras las defensas insistían en seguir con las preguntas, la fiscalía reclamó que se respetara la condición de víctima-testigo de Mariano Peña. Finalmente, el presidente del Tribunal dio por cerrado el intercambio y ordenó reanudar la audiencia.