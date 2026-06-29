Sorpresa en el folklore por la historia de la canción que es viral

En la era de la inmediatez digital, donde los algoritmos musicales exigen estribillos instantáneos y ritmos frenéticos, el folklore argentino demuestra una y otra vez que las canciones que verdaderamente conectan con el pueblo se cocinan a fuego lento. Es el caso de "La noche sin ti", una obra que se convirtió en un fenómeno viral y que esconde detrás una historia de profunda sensibilidad norteña.

La canción fue creada por dos salteños: Juan José "Colo" Vasconcellos y Hernando "Pony" Mónico, exintegrantes de Los Huayra y actuales motores creativos del consagrado grupo Ahyre. "El Colo", quien creció entre guitarras, versos y montañas como heredero directo del poeta y músico Puma Vasconcellos, transformó esa esencia en un sonido propio. Tras ser la voz, guitarra y alma creativa de Los Huayra, se consolidó como productor y arreglador, convirtiéndose en el motor sonoro que abrió el folklore a un lenguaje más universal; una búsqueda estética que hoy continúa expandiendo en Ahyre.

En una charla íntima, el "Colo" Vasconcellos reveló los detalles de aquella cocina creativa que tuvo lugar en el año 2007, mientras preparaban el segundo disco de Los Huayra. A diferencia de otras composiciones que demandan un largo proceso de maduración, este clásico nació de un soplido del destino.

“Esta canción la escribí con 'El Pony' en la época de Los Huayra, año 2007. Yo suelo ser más de las segundas voces de la banda. Fue como súper espontánea en algún punto. Hay muchas canciones en las que me tomo meses encontrar la forma final. Esta fue medio una silbada, es como que me salió, la dejé llevar a través de la viola”, recordó el músico salteño en diálogo con Álvaro Vara y Dany Albano en el ciclo de YouTube “Adorable Puente”.

El nacimiento de la letra fue igual de fulminante. El Colo le había presentado a Mónico cuatro o cinco maquetas melódicas con la propuesta de elegir una para empezar a trabajar. Al escuchar la tercera opción, el "Pony" no lo dudó un instante: “Esa”, dijo al toque. Se retiró y escribió una letra que encajó a la perfección con la intención musical.

el "Colo" Vasconcellos reveló los detalles de la canción viral.

"El estado anímico es de alguna manera un puente para llegar a esas emociones. Yo creo que el Pony debe haber estado ahí medio con un ala rota y, si no, no encuentro explicación de tanta sensibilidad y tan precisa para con la melodía", confiesó Vasconcellos.

Desde el punto de vista estrictamente musical, "La noche sin ti" posee una estructura particular que le otorga su identidad magnética y su atmósfera melancólica, un sello que el Colo asocia directamente con la identidad del norte argentino. Para Vasconcellos, el folklore tiene la propiedad única de esconder tristezas profundas detrás de ritmos bailables.

Como ejemplo, citó el clásico "Déjame que me vaya" de Roberto Ternán y Cuti Carabajal, donde la gente aplaude con euforia en los festivales mientras la letra relata un dolor desgarrador.

El secreto del maestro Mariano Mores

En otro momento, el músico recordó una máxima que el maestro Mariano Mores le transmitió al recordado periodista Gerardo Rozín: “Cuando la música va arriba, la letra va abajo”. Un equilibrio anímico que "La noche sin ti" respeta a rajatabla. Por estas razones, la composición funciona casi como un "antihéroe" dentro de la industria musical actual, según definió el artista.

Para el Colo Vasconcellos, allí radica la magia duradera de nuestra música popular: "Incluso en el folklore, el concepto de 'hit' no sé si es tan textual como en otros géneros. Creo que son canciones que tocan fibras populares; más bien canciones que conectan desde una emoción que va mucho más allá de si es radiable o no".