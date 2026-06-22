La historia detrás de un himno del folklore: cuál fue la verdadera inspiración de la Chacarera del Rancho

La Chacarera del Rancho es una de las más famosas del folklore argentino.

El folklore del noroeste argentino encuentra una de sus máximas expresiones en las composiciones que retratan la cotidianidad del campo con orgullo y sencillez. Dentro de este universo, la Chacarera del rancho se destaca como una obra fundamental para entender la identidad de la región.

Popularizada por el emblemático conjunto Los Manseros Santiagueños -agrupación que nació en 1959 como un dúo conformado por Leocadio del Carmen Torres y Onofre Paz, y luego sumó a Carlos Carabajal y Carlos Leguizamón-, la pieza es un verdadero himno a las tradiciones rurales.

La letra de la canción se estructura como una respuesta contundente a la hora de elegir qué cantar: la prioridad absoluta la tiene el rancho, concebido no como una vivienda precaria, sino como el núcleo de la pertenencia y el afecto. Lejos de las pretensiones urbanas, la obra detalla con nostalgia y precisión el entorno del paisano.

Un elemento central del relato es el violín artesanal, fabricado con maderas nativas como el algarrobo y el mistol, que descansa colgado en un horcón. Este instrumento no solo funciona como el motor de la música, sino que simboliza el saber heredado y la conexión directa con los recursos que ofrece la tierra.

Los Nocheros.

Asimismo, el texto trasluce un deseo genuino de superación dentro del propio ámbito rural: la promesa de edificar una vivienda más cómoda en las cercanías del río Salado refleja que el progreso no implica abandonar las raíces. Más allá de las descripciones físicas, la Chacarera del rancho es una celebración de los lazos familiares y el encuentro social.

El diseño de la vivienda incluye un alero pensado exclusivamente para la música, un espacio de celebración destinado a albergar la fiesta comunitaria que se extiende desde la Navidad hasta el Carnaval. Elementos cotidianos como el fogón, el mortero y el horno de barro configuran el escenario de la subsistencia y el compartir diario.

En el plano afectivo, la figura de la "negra chura" encarna el compañerismo, la calidez del hogar y los momentos compartidos a través del mate. La composición cierra con una mirada esperanzadora respecto a la descendencia; el anhelo de recibir a una "huahuita" (hijo) y la frase final que deposita la confianza en que "Dios proveerá".

La versión que la volvió popular en estos tiempos

Además, la consolidación de esta obra dentro de los ballets y las compañías de danza potenció el impacto de la versión de Los Nocheros, otorgándole un protagonismo clave en los escenarios coreográficos del país. A través de este recorrido, la Chacarera del rancho demuestra su capacidad para trascender desde su concepción original hasta sus nuevas lecturas, preservando intacta la raíz nativa y evidenciando cómo el cancionero popular se transforma para asegurar su vigencia en el tiempo.