El Chaqueño Palavecino y unas palabras hacia Abel Pintos que sorprendieron al folklore: "Inolvidable"

Abel Pintos y el Chaqueño Palavecino estrenaron un video cantando juntos.

El Chaqueño Palavecino sacudió las redes sociales al compartir un video junto a Abel Pintos, registrando un momento histórico para la música popular argentina. Las imágenes capturan el instante en que ambos artistas unieron sus voces en el escenario del Movistar Arena para interpretar Que me olvides tú, una colaboración de alto voltaje emocional que ya se encuentra disponible para el público.

El encuentro significó un hito largamente esperado por los seguidores de ambos referentes, quienes representan dos de las vertientes más convocantes y exitosas del cancionero nativo. La química y el respeto mutuo quedaron de manifiesto no solo sobre las tablas del estadio de Villa Crespo, sino también en las sentidas palabras que el cantor salteño le dedicó a su colega.

"El destino y la música tenían guardado este encuentro. Por primera vez tuve el honor de compartir escenario con un gran artista como lo es Abel Pintos. Momentos de esos que quedan grabados en el alma y en el canto", expresó con profunda emoción el Chaqueño en el pie de foto de su posteo, dimensionando el valor de la juntada.

La publicación sirvió además como el lanzamiento oficial del registro audiovisual del tema. "Ya salió Que me olvides tú, un pedacito de lo que vivimos en esa noche inolvidable. ¡Espero que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos cantarlo!", agregó el intérprete, invitando a su comunidad de fanáticos a ingresar a su canal de YouTube para revivir la presentación completa.

Abel Pintos.

La respuesta de los seguidores no se hizo esperar, colmando la publicación de interacciones y comentarios que celebraron la amalgama de estilos entre la tradición festivalera del Chaqueño y la sensibilidad interpretativa de Abel. Con este lanzamiento, aquella velada en el Movistar Arena se transforma en un documento clave para el folklore contemporáneo e inmortaliza un cruce de generaciones que ya se palpita como un clásico.

El homenaje del Chaqueño Palavecino a Güemes

El pasado miércoles 17 de junio se conmemoró en territorio nacional un nuevo aniversario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, figura central de las milicias gauchas en las guerras por la emancipación sudamericana. En adhesión a las evocaciones de la fecha patria, el Chaqueño Palavecino difundió un tributo artístico a través de sus canales digitales oficiales, rescatando de su obra musical la zamba titulada Se acuerda Don Martín Güemes.