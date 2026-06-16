Emoción en el folklore por un homenaje del Chaqueño Palavecino, Los Nocheros y Jorge Rojas: "Memoria"

El Chaqueño Palavecino celebró sus 40 años de trayectoria en el Movistar Arena con un show histórico, junto a grandes amigos y destacados artistas como Los Nocheros y Jorge Rojas. En redes sociales, el cantor histórico compartió un fragmento del espectáculo donde hizo una mención especial a una figura importante para el conjunto salteño y el género musical.

Desde Instagram, el Chaqueño posteó el video y escribió: “La música tiene el poder de mantener viva la memoria”. Luego detalló que desde el 9 de junio ya se encuentra disponible en YouTube "La Yapa". “Un momento inolvidable de mi paso por el Movistar Arena junto a los amigos de Los Nocheros y Jorge Rojas”, agregó el popular cantor.

“Un homenaje desde el corazón para La Moro, la poeta que nos dejó una huella imborrable en nuestra música. Esta canción es para ella y para todos ustedes”, cerró su posteo. En el video, los artistas interpretaron el tema con una letra escrita por quien fue la esposa de Mario Teruel y la música estuvo a cargo del neuquino que integró el conjunto durante varios años.

La autora que salió a la luz tras varios años tras bambalinas

“La Moro”, cuyo nombre real era Noemí Cristina Laspiur, era la compositora estrella detrás de los mayores éxitos de Los Nocheros y falleció el 2 de febrero de 2023, a los 58 años. A lo largo de su vida se constituyó en una de las grandes exponentes del folklore salteño y puso su sello en algunas de las letras más significativas del grupo, como “Me enamoré de una zamba”, “Viento del algarrobal” y “La yapa”.

Los Nocheros y Jorge Rojas en el show del Chaqueño Palavecino.

Por fuera del conjunto, expresó todo su talento y personalidad en el álbum “No clásico” y sus canciones fueron interpretadas por artistas como Paloma San Basilio, Facundo Toro, El Chaqueño Palavecino y Vale 4. Su temprana partida causó un gran dolor en la comunidad artística del folklore y sobre todo en la provincia de Salta, donde se formó entre peñas y guitarreadas. Incluso llegó a atravesar fronteras gracias a sus canciones.

“Creo que a una letra no le puede faltar la melodía, aun cuando la poesía tiene vida propia, para mí van siempre de la mano, yo armo la poesía con una melodía”, reconoció en una entrevista con el sitio salteño El influencer, donde reveló sus influencias escuchando a referentes del folklore como Jaime Dávalos y Daniel Toro, con quien se dio el gusto de trabajar a seis manos en “Sueño de Amor”.

En Los Nocheros estuvo más de treinta y cinco años aportando su talento entre bambalinas. Para los seguidores del grupo y el ambiente del folklore, La Moro era una pieza fundamental en el desarrollo exitoso del grupo, pero su nombre era desconocido por fuera del circuito. Hasta que en 2012 su nombre apareció por primera vez al frente del mencionado proyecto artístico. Allí le puso voz a algunas obras que había firmado, como “Dijo la chacarera”, “Florcita rara” o “Asistencia perfecta”.