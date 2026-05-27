Sorpresa en el folklore por lo que reveló el Chaqueño Palavecino: “Semanas intensas”

El Chaqueño Palavecino es un ícono del folklore argentino y el último 25 de Mayo aprovechó la jornada patria para celebrar con el estreno especial en las plataformas musicales. A través de una publicación en sus redes sociales despertó la emoción de sus seguidores al estrenar momentos del festejo por sus 40 años de carrera en el Movistar Arena, un concierto histórico realizado hace dos años.
“Llegó el momento de revivir lo que se vivió en el Movistar Arena”, comenzó el posteo del Chaqueño Palavecino y describió: “Van a ser semanas intensas, acompañados de grandes amigos y artistas. Desde junio hasta septiembre, cada semana tenemos una cita imperdible con los clásicos de siempre”. “¡Subí el volumen y no se pierdan ni un solo estreno! ¿Cuál es el tema que más esperan volver a escuchar?”, completó.
"Podes ver parte de lo que fue el Movistar Arena en mi canal de YouTube. Pronto los próximos estrenos", escribió Oscar Esperanza y publicó cada una de las canciones elegidas junto a estrellas de la música.
La lista de estrenos del Chaqueño en YouTube
- 2 de junio: Traición por traición con Soledad Pastorutti
- 9 de junio: La Yapa con Jorge Rojas
- 16 de junio: Que me olvides tú con Abel Pintos
- 23 de junio: La de Rojitas con Nocheros y Jorge Rojas
- 30 de junio: Balderrama con Luciano Pereyra
- 7 de julio: Salteñita de los Valles con Soledad Pastorutti
- 14 de julio: Zamba del pañuelo con Axel
- 21 de julio: La Serenateña con Los Nocheros
- 28 de julio: Luna Vallista con Jorge Rojas
- 4 de agosto: Puerto Libre con Luciano Pereyra
- 11 de agosto: Juicio de Amor con Los Nocheros
- 18 de agosto: El Teorema con Axel
- 25 de agosto: Vidala para mi Sombra con Abel Pintos
- 1 de septiembre: Chacarera del Olvido con Jorge Rojas
- 8 de septiembre: Carnaval de la Rioja con Los Nocheros, Axel y Jorge Rojas
Pese a que solo han transcurrido dos años de aquella noche, el músico confesó que, al encontrarse con el archivo fotográfico, la emoción volvió a flor de piel como si el tiempo no hubiera pasado. La celebración de aquellas cuatro décadas de música fue un despliegue de talento y amistad sobre el escenario, contando con invitados como Soledad Pastorutti, Los Nocheros, Abel Pintos y Axel.
"Repasando el archivo, nos encontramos con estos momentos: la emoción de compartir el escenario con grandes amigos", escribió el Chaqueño en el pie de foto, dejando en claro que el valor de ese aniversario residió en la compañía y el reconocimiento mutuo entre colegas.