Duro revés para Milei: la Justicia frenó los despidos en el INTI

La justicia hizo lugar este martes a la cauteral presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y frenó los despidos en el nstituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). De esta manera, las autoridades del instituto no podrán cesantear ni transferir ni modificar la situación laboral de ninguno de los trabajadores y ordenó que no se aplique la Resolución 42/26. "Un histórico triunfo para los estatales", celebró el titular de ATE Rodolfo Aguiar en la red social X.

Aguiar celebró que el gobierno de Javier Milei se está "debilitando" y anticipó que irán por más victorias en la justicia. "Prepárense", adelantó.

La cautelar que había presentado ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un recurso de amparo contra las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) el 18 de mayo para exigir la nulidad de una resolución que elimina más de 900 servicios técnicos, ensayos y tareas de asistencia tecnológica. El sindicato denunció que el Gobierno avanza con un "desmantelamiento" del organismo y pidió una medida cautelar urgente para frenar la iniciativa.

El gremio encabezado por Rodolfo Aguiar cuestionó la Resolución 42/26 impulsada por el Consejo Directivo del INTI y sostuvo que la medida excede las facultades del organismo. Según planteó ATE en la presentación judicial, las funciones y programas creados por ley solo pueden ser modificados o eliminados por el Congreso.

En el escrito judicial, ATE también señaló que la resolución deja sin funciones concretas a cientos de trabajadores especializados del INTI. El sindicato calificó la situación como una “desocupación efectiva” de técnicos y profesionales del organismo.

Además, denunció que la medida fue adoptada sin negociación paritaria previa ni consulta con las organizaciones sindicales, lo que —según argumentó— vulnera normas laborales y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para el gremio, la eliminación de servicios no solo afecta la estabilidad laboral de los empleados, sino también la capacidad técnica y científica del instituto.