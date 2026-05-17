ATE presentó un amparo contra el cierre del INTI y apuntó contra el Gobierno

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un recurso de amparo contra las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para exigir la nulidad de una resolución que elimina más de 900 servicios técnicos, ensayos y tareas de asistencia tecnológica. El sindicato denunció que el Gobierno avanza con un "desmantelamiento" del organismo y pidió una medida cautelar urgente para frenar la iniciativa.

El gremio encabezado por Rodolfo Aguiar cuestionó la Resolución 42/26 impulsada por el Consejo Directivo del INTI y sostuvo que la medida excede las facultades del organismo. Según planteó ATE en la presentación judicial, las funciones y programas creados por ley solo pueden ser modificados o eliminados por el Congreso.

"El Gobierno está actuando al margen de la ley en su intento de desmantelamiento del INTI. Las resoluciones emitidas por el consejo directivo no pueden modificar funciones ni tampoco eliminar programas que hayan sido creados por una ley. No podemos permitir que existan autoridades que pretendan estar por encima del Congreso", afirmó Aguiar, secretario general de ATE Nacional. El sindicato consideró además que la resolución constituye un "vaciamiento institucional" y recordó que otros intentos de reforma sobre el organismo ya habían sido frenados previamente por la Justicia.

La medida cuestionada dispone la eliminación de más de 900 servicios vinculados a ensayos técnicos, asistencia tecnológica y tareas de control industrial. Según denunció ATE, el recorte impacta sobre áreas estratégicas relacionadas con:

Control de calidad industrial.

Alimentos.

Materiales de construcción.

Combustibles.

Dispositivos médicos.

Metrología y mediciones técnicas.

Desde el gremio sostuvieron que, bajo el argumento de una "reorganización" de la oferta tecnológica, el Gobierno avanza sobre funciones esenciales del instituto y afecta tanto al sector productivo como a las pequeñas y medianas empresas que utilizan esos servicios. "Los ensayos, el servicio técnico y el desarrollo de tecnología puesta al servicio de pequeñas y medianas empresas repercute en el desarrollo y crecimiento de nuestro país", agregó Aguiar.

ATE alertó por el impacto laboral en el organismo

En el escrito judicial, ATE también señaló que la resolución deja sin funciones concretas a cientos de trabajadores especializados del INTI. El sindicato calificó la situación como una “desocupación efectiva” de técnicos y profesionales del organismo.

Además, denunció que la medida fue adoptada sin negociación paritaria previa ni consulta con las organizaciones sindicales, lo que —según argumentó— vulnera normas laborales y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para el gremio, la eliminación de servicios no solo afecta la estabilidad laboral de los empleados, sino también la capacidad técnica y científica del instituto.