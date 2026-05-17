La Rioja llevará adelante un abordaje territorial y otorgará seguridad jurídica a un barrio de 5 mil vecinos

Con el objetivo de garantizar seguridad jurídica y fortalecer el derecho a la propiedad, el Gobierno de La Rioja pondrá en marcha un abordaje territorial en el histórico barrio Nueva Rioja para avanzar en un proceso masivo de regularización dominial y entrega de escrituras. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, beneficiará a más de 5 mil vecinos.

“El derecho a la propiedad es un derecho constitucional y seguimos trabajando firmemente para consolidarlo con acción pública”, expresó el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, según informó el portal Medios Rioja.

El operativo se realizará el próximo martes 19 y estará encabezado por equipos técnicos y legales de la Secretaría de Tierras. El anuncio fue realizado por el titular de la cartera luego de mantener una reunión con la nueva comisión directiva del centro vecinal del barrio Nueva Rioja, presidida por Marta Pioli.

Durante el encuentro, las autoridades definieron una agenda de trabajo conjunto para avanzar en soluciones vinculadas al ordenamiento territorial y la regularización de escrituras.

El barrio Nueva Rioja, uno de los sectores más tradicionales de la Capital riojana, cuenta con más de 70 años de antigüedad y posee 53 manzanas constituidas. Sin embargo, todavía existen numerosos lotes que no cuentan con regularización dominial.

El operativo contemplará tareas de relevamiento territorial, verificación de documentación y la firma de actas de conformidad de mensura sobre cada lote. Además, permitirá avanzar en el inicio del proceso de escrituración individual para las familias del barrio.

Puy Soria destacó que el objetivo es acelerar la entrega de títulos de propiedad y brindar mayor seguridad jurídica a las familias. “Vamos a conversar cara a cara con la gente para conocer sus necesidades y avanzar en herramientas concretas que mejoren su calidad de vida”, sostuvo.

Seguridad jurídica y mejoras para las familias

Además de la regularización dominial, durante la reunión también se abordaron problemáticas vinculadas al hábitat y a los servicios básicos del barrio. Desde el Gobierno provincial remarcaron que este tipo de operativos permite fortalecer la organización territorial e incorporar a más familias al Catastro y al Registro de la Propiedad Inmueble.

La nueva comisión vecinal también fue destacada por las autoridades provinciales debido al impulso que busca darle a la regularización de escrituras, considerada una de las principales demandas históricas del sector.

“Es importante saber dónde vivimos, cuántos somos y que cada familia tenga los papeles del lugar donde construye diariamente su hogar”, concluyó el ministro.