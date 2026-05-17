El lateral derecho del fútbol argentino que deslumbra a Riquelme y quiere para Boca

El puesto del lateral derecho será uno de los tantos que Boca buscará reforzar en el mercado de pases

El mercado de pases se encuentra a semanas de recuperar su agenda y protagonismo. En la previa, se desprende que Juan Román Riquelme junto a Claudio Úbeda consideran que es necesario incorporar un lateral derecho porque los disponibles en el plantel de Boca no entregan soluciones. Es por ello que se hará un esfuerzo para captar un jugador del fútbol argentino.

De cara al partido con Cruzeiro en el marco de la quinta fecha de la Copa Libertadores, se desprende que Malcom Braida será el encargado de defender esa parte del campo de juego. Lo particular es que llegó como extremo, pero las necesidades del cuerpo técnico lo fueron corriendo unos metros para atrás con el fin de sumar una variante que ataje los problemas que fueron surgiendo.

“Boca tiene en carpeta a Leandro Lozano, jugador de Argentinos Juniors, para reforzar el lateral derecho desde julio”, expresaron desde DSports. Un nombre que los hinchas recibieron de gran manera porque muchos le destacaron que cumple con sus obligaciones tanto en la parte ofensiva, pero más que nada en lo defensivo. Además, se encuentra en un equipo que llegó a ser uno de los cuatro mejores del Torneo Apertura.

Si se revisa su perfil, es posible apreciar que el defensor tiene contrato con Argentinos Juniors hasta diciembre del 2027. Uno que se formó en Boston River de Uruguay, que luego se sumó a Nacional del mismo país, y de acuerdo con lo que figura en Transfermarkt, su valor de mercado es uno que no rompe la barrera de los 5 millones de euros. Un precio más que favorable para que el conjunto de La Ribera considere la idea de iniciar negociaciones formales. Las cuales no serán fáciles de llevar a cabo, porque es probable que se pida la inclusión de un jugador en las charlas.

Las otras opciones para el lateral derecho

Hay dos nombres que se desprenden para cubrir la zona del lateral derecho, pero que obligarán a Boca a llevar a cabo una importante inversión en millones de dólares porque los clubes dueños de los pases no se van a desprender con facilidad de las fichas. Uno se trata de Nahuel Molina, que se encuentra en el Atlético de Madrid y que fue incluido en la prelista de la Selección Argentina para disputar el Mundial.

Mientras que el otro nombre apuntado y que le encanta a Juan Román Riquelme es Gastón Martienera, que está defendiendo la camiseta de Racing. En este caso, los directivos del club de Avellaneda son bastante claros al momento de negociar. Si aceptan el precio que se coloca, no habrá problema alguno. Caso contrario, se deberá considerar la idea de la cláusula de rescisión que está fijada en 18 millones de euros, que se transformarán en casi 21 si se suman los impuestos.