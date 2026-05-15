El futuro de Exequiel "El Changuito" Zeballos en Boca tiene fecha de vencimiento. Después de meses de idas y vueltas, las negociaciones por la renovación de su contrato no llegaron a buen puerto y el panorama quedó definido: el Changuito no seguirá en el club y se marchará en el próximo mercado de pases de junio. Una salida que se venía gestando desde principios de año y que ahora se cristaliza como una certeza.

Durante el arranque de 2026, la dirigencia del Xeneize y la representación del delantero se sentaron a conversar para extender su vínculo. Sin embargo, las diferencias fueron insalvables. Los números no cerraron, las expectativas no se alinearon y el acuerdo nunca se materializó. Con ese telón de fondo, Zeballos tomó la decisión de buscar nuevos horizontes y su destino apunta directamente al Viejo Continente.

La promesa que tranquiliza a Riquelme

Lo que sí dejó en claro el entorno del jugador es que no tiene intención de irse libre. Zeballos quiere que Boca reciba una compensación económica por su transferencia, y en ese sentido le hicieron una promesa concreta a Juan Román Riquelme: llegará una oferta importante en junio. Desde la representación del futbolista aseguran que hay interés real de clubes europeos y que la propuesta estará a la altura de las expectativas del club.

La cláusula de rescisión del Changuito se ubica en los 15 millones de dólares. Si bien la oferta no alcanzaría ese monto exacto, todo indica que se acercaría a la cifra en la que lo tasaron internamente. Para Boca, eso representaría un ingreso significativo que permitiría reforzar el plantel en la misma ventana de traspasos. Riquelme, por su parte, aceptaría la propuesta si los números son razonables, entendiendo que retener a un jugador que no quiere quedarse nunca es una buena decisión a largo plazo.

Napoli y CSKA Moscú, los candidatos que ya lo sondearon

Todavía no se conoce oficialmente qué club presentará la oferta formal, pero hay antecedentes que permiten trazar un mapa de posibles destinos. El Napoli de Italia es uno de los equipos que tiene a Zeballos en carpeta desde hace tiempo. El interés del club napolitano se remonta a meses atrás, aunque en su momento no pudieron avanzar por restricciones vinculadas al Fair Play Financiero. A principios de 2026 retomaron el contacto, y ahora la ventana de mitad de año podría ser la oportunidad definitiva para concretar la operación.

El otro club que ya ofertó por el Changuito fue el CSKA Moscú, que en enero presentó una propuesta que no convenció a la dirigencia de Boca. La cifra fue considerada insuficiente y las conversaciones no avanzaron. Sin embargo, el equipo ruso podría volver a la carga con una mejora económica que cambie la ecuación.

El escenario está abierto y la competencia entre los interesados podría beneficiar tanto a Boca como al propio jugador. Cuantos más clubes se sumen a la puja, mayor será el margen de negociación para obtener la mejor cifra posible.

Villa, el plan B que toma fuerza

La partida de Zeballos le genera a Boca una vacante en un puesto clave: el de extremo. El Changuito, cuando estuvo en plenitud, demostró ser un jugador desequilibrante, capaz de romper líneas y generar peligro en el uno contra uno. Perder ese perfil sin un recambio a la altura sería un golpe duro para el equipo de Claudio Úbeda.

Por eso, la dirigencia ya tendría en mente un nombre para cubrir ese hueco: Sebastián Villa. El colombiano, actualmente en Independiente Rivadavia, viene siendo seguido de cerca por Boca desde hace un tiempo. El primer intento de repatriarlo no prosperó porque el club mendocino no estaba dispuesto a negociarlo, pero la situación podría cambiar en el mercado de mitad de año.

Villa conoce el club, conoce la presión de la camiseta y en su primer ciclo en Boca dejó rendimientos que todavía muchos recuerdan. Si bien su salida estuvo rodeada de polémica por acusaciones de violencia de género que complicaron a Villa en la Justicia, en lo estrictamente futbolístico representaría una solución concreta para un puesto que necesita recambio urgente.

Un ciclo que llega a su fin

Zeballos formó parte de las inferiores de Boca, se ganó un lugar en el plantel profesional y tuvo momentos de alto impacto con la camiseta azul y oro. Sin embargo, las lesiones, la irregularidad y la falta de continuidad le impidieron consolidarse como un titular indiscutido a lo largo del tiempo. Su talento nunca estuvo en discusión, pero las circunstancias hicieron que su camino en el Xeneize tenga más claroscuros de los que se imaginaban cuando debutó.

Ahora, con 22 años y toda una carrera por delante, el Changuito apuesta por el salto al fútbol europeo. Boca, por su parte, buscará capitalizar la venta para sumar recursos frescos que le permitan competir en todos los frentes. Junio está a la vuelta de la esquina y la salida de Zeballos será una de las primeras definiciones del mercado de pases xeneize.