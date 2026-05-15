El conductor reveló cómo fue el proceso de la búsqueda de jurados para el programa de Eltrece.

Los rumores sobre las internas en el programa Es Mi Sueño de El Trece crecen y generan un escándalo en el mundo de la farándula. El supuesto favoritismo hacia el cantante Abel Pintos desató todo tipo de comentarios, y el conductor Guido Kaczka rompió el silencio en Intrusos para hablar sobre los artistas que participan del programa televisivo.

El conductor reveló: “Cuando arranqué con esta idea de las palancas al primero que fui a buscar fue a Abel Pintos. Me junté en una oficina e hice de todo para que él lo quiera hacer. Es un poco el fundador para Es mi Sueño, pero después él tenía unas fechas y acomodé las grabaciones para él y después seguí buscando al jurado”.

Además, agregó: “Me junté con Jimena también, ella tenía agenda y nosotros queríamos que pueda más. Joaquín tenía otras fechas, la Mona Jiménez y Carlos Baute. Las fechas de Jimena yo las conocía, intento que sea la menor cantidad de fechas que no esté, pero después vendrá Ángela Leiva, Natalie Pérez y volverá Jimena”.

Las especulaciones sobre las internas en el programa Es Mi Sueño

En las últimas semanas, crecieron las versiones sobre supuestos favoritismos y tensiones dentro del jurado del programa de Guido Kaczka. Asimismo, el conductor aclaró que la elección de los artistas estuvo vinculada principalmente a cuestiones de agenda y disponibilidad, y descartó que existan preferencias marcadas o conflictos internos entre los integrantes del concurso.

En medio de las problemáticas que rodean al programa de televisión, el espíritu del concurso continúa enfocado en descubrir nuevos talentos y emocionar al público con diferentes historias de vida. Es Mi Sueño busca encontrar a la próxima gran estrella que logre brillar y cautivar a todo el país, combinando talento, carisma y testimonios de vida capaces de conmover a los argentinos.