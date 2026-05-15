Los rumores sobre las internas en el programa Es Mi Sueño de El Trece crecen y generan un escándalo en el mundo de la farándula. El supuesto favoritismo hacia el cantante Abel Pintos desató todo tipo de comentarios, y el conductor Guido Kaczka rompió el silencio en Intrusos para hablar sobre los artistas que participan del programa televisivo.
El conductor reveló: “Cuando arranqué con esta idea de las palancas al primero que fui a buscar fue a Abel Pintos. Me junté en una oficina e hice de todo para que él lo quiera hacer. Es un poco el fundador para Es mi Sueño, pero después él tenía unas fechas y acomodé las grabaciones para él y después seguí buscando al jurado”.
Además, agregó: “Me junté con Jimena también, ella tenía agenda y nosotros queríamos que pueda más. Joaquín tenía otras fechas, la Mona Jiménez y Carlos Baute. Las fechas de Jimena yo las conocía, intento que sea la menor cantidad de fechas que no esté, pero después vendrá Ángela Leiva, Natalie Pérez y volverá Jimena”.
Las especulaciones sobre las internas en el programa Es Mi Sueño
En las últimas semanas, crecieron las versiones sobre supuestos favoritismos y tensiones dentro del jurado del programa de Guido Kaczka. Asimismo, el conductor aclaró que la elección de los artistas estuvo vinculada principalmente a cuestiones de agenda y disponibilidad, y descartó que existan preferencias marcadas o conflictos internos entre los integrantes del concurso.
En medio de las problemáticas que rodean al programa de televisión, el espíritu del concurso continúa enfocado en descubrir nuevos talentos y emocionar al público con diferentes historias de vida. Es Mi Sueño busca encontrar a la próxima gran estrella que logre brillar y cautivar a todo el país, combinando talento, carisma y testimonios de vida capaces de conmover a los argentinos.