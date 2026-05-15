“Segundo semestre”: en TN se burlaron de Mauricio Macri y su nueva relación

Macri recibe una chicana desde TN.

Un comentario al pasar terminó desatando risas, ironías y una nueva ola de memes en la pantalla de TN. Esta vez, el protagonista fue Mauricio Macri, pero no por política, sino por su nueva relación.

En TN hablaban del noviazgo de Macri con Lola Teuly

El exmandatario fue tema de conversación por su vínculo con Lola Teuly, una relación que empezó a circular con fuerza en los últimos días. Como suele pasar, el tema rápidamente llegó a los programas de actualidad y espectáculos.

En medio del análisis, una periodista intentó ponerle un tono más liviano a la charla y lanzó un deseo clásico. “Que sean felices”, dijo, buscando cerrar el tema sin polémica.

Macri esta comenzando una relación con una empresaria.

La chicana contra Macri en TN

Sin embargo, la tranquilidad duró poco y otro panelista aprovechó para meter una chicana que cambió por completo el clima. “Que lleguen al segundo semestre”, disparó, generando risas inmediatas en el estudio.

La frase no fue inocente ni casual, ya que remite a una de las promesas más recordadas del gobierno de Macri. En aquel momento, había asegurado que la situación del país iba a mejorar a partir del famoso “segundo semestre”.

Con el paso del tiempo, esa expresión quedó instalada como símbolo de una expectativa que nunca terminó de cumplirse. Por eso, cada vez que aparece en otro contexto, funciona como un guiño cargado de ironía.

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios mezclaron política y vida personal para armar todo tipo de memes. Muchos retomaron la frase para bromear sobre la duración de la relación.

Así, lo que parecía un comentario inocente terminó convirtiéndose en una burla filosa que volvió a poner a Macri en el centro de la escena. Y una vez más, el “segundo semestre” regresó, aunque esta vez en clave romántica.