Macri volvió a advertir a Milei: "Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance un paso"

"Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance un paso", advirtió Mauricio Macri en un mensaje dirigido a Javier Milei en medio de una relación tensa de los aliados políticos rumbo a las elecciones del 2027. Habló en un acto del partido amarillo en el municipio bonaerense de Vicente López, en el marco de una serie de apariciones que Macri tiene previstas hasta la previa del Mundial. Allí, el ex presidente recordó que el macrismo respaldó al oficialismo cuando este "estuvo muy solo" y resaltó que no van a romper la alianza con La Libertad Avanza.

“El PRO es un partido que, aunque convenga callar, dice lo que cree y no traiciona lo que piensa. Es lo más cercano a lo que yo siempre dije de correcto versus políticamente correcto. Lo políticamente correcto es una estafa”, afirmó Macri en el Club Galicia de Olivos, donde reunió a dirigentes del PRO bonaerense.

En el marco de la gira "Próximo Paso", en la que se busca rearmar el partido amarillo de cara a las elecciones 2027, el ex presidente señaló que hay "que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas" hecho que "ha marcado como algo distinto” a su espacio.

“Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance un paso. Porque el populismo no vuelve solo, es cuando hay un error interno que se quiere tapar", lanzó, en lo que pareció un tiro por elevación a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Pese a la tensión con LLA, el titular del partido amarillo recordó que decidieron acompañar a la gestión de Milei "antes de que fueran gobierno". "El PRO estuvo ahí para apoyar las leyes mas difíciles, y para sostener el cambio sin pedir nada a cambio", señaló.

"El PRO estuvo presente cuando el gobierno estuvo muy solo. Cuando muchos decían que vuelve el helicóptero, estuvimos ahí. Y apoyamos leyes sin pedir nada a cambio", subrayó el ex presidente, último orador del acto del que también participaron la intendenta local, Soledad Martínez, el jefe de bloque en la Cámara baja, Cristian Ritondo, y el diputado nacional Fernando De Andreis.

De todos modos, aprovechó para marcar su disidencia con uno de los principales nombres para el peronismo en el 2027. "Lo que claramente no nos genera futuro es tener gobernadores como (Axel) Kicillof. Me da mucha lástima por el peronismo, si ese es su candidato estrella. Que consigan uno mejor, por el bien de todos nosotros", lanzó.

Por otra parte, Macri planteó que "al país lo sostienen las instituciones que funcionan" y que "los mayores garantes de la confianza son nuestros jueces, no los políticos y los empresarios".

"Por eso muy importante lo que está haciendo el Gobierno de completar los cargos vacantes con jueces probos y tenemos que estar atentos, porque una vez que los ponen hay que fumarselos muchos años".

En ese marco, destacó la necesidad de tener "instituciones que trasciendan los gobiernos". Fue así que propuso que el Senado eleve y apruebe el pliego del titular del Banco Central, Santiago Bausilli, a quien reconoció como un "hombre del riñón de este espacio" "y que el año que viene, todos los candidatos digan si lo van a mantener o lo van a cambiar".

"Para ver si aquellos que quieren volvera al poder tienen un compromiso con la estabilidad macroeconómica o nos van a volver a embarcar en una inflación que nos funde y empobrece a todos", desafió.

Finalmente, Macri insisitió en que "el PRO está para cuidar el cambio, para completarlo", para "que llegue para siempre" y ."señalar lo que no funciona y no alcanza".

"Está para construir, y el proximo paso parte de esa agenda, la compartimos con el Gobierno; equilibrio fiscal, desregulación. Es lo que tienen nuestros países vecinos", ejemplificó.

Y cerró: "El compromiso está puesto en que el cambio sea irreversible. Todas las barbaridades que hizo el kirchnerismo en función de llevarnos hacia atrás y al caos como nunca antes. Basta de dudar. Argentina nunca más tiene que abandonar este rumbo. Y vuelvo al amor y la convivencia. El PRO tiene que estar presente. Tiene un rol fundamental. No hay futuro en este país sin futuro en la provincia de Buenos Aires".