Capacitación y trabajo: Formosa abrió cursos intensivos para fortalecer el empleo juvenil en el mercado laboral

En un contexto donde la formación laboral adquiere cada vez mayor importancia para acceder al mercado de trabajo, el Gobierno de Formosa presentó nuevas propuestas de capacitación destinadas a jóvenes que buscan potenciar sus oportunidades de empleo y adquirir herramientas vinculadas al mundo comercial y de servicios.

A través de la Subsecretaría de Empleo, se pusieron en marcha dos entrenamientos intensivos en el marco de las actividades que desarrolla el Centro Integral para la Empleabilidad. Las nuevas prestaciones estarán orientadas específicamente a atención al cliente y ventas con asesoramiento comercial, dos perfiles que hoy concentran una importante demanda dentro del sector privado.

"Serán cuatro horas de intensa formación práctica", destacó Sebastián Rodrigues, integrante de la Subsecretaría de Empleo, en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) sobre las capacitaciones, y afirmó que tendrán una modalidad intensiva y eminentemente práctica, con jornadas de formación que se desarrollarán de 17 a 21 horas. Además,

Formación práctica para fortalecer perfiles laborales

Según detalló, cada propuesta contará con espacios específicos para el dictado de clases y estará coordinada por profesionales especializados en distintas áreas vinculadas al empleo y la formación laboral. En ese sentido, señaló que los entrenamientos estarán a cargo de personas formadas en coaching ontológico, administración y área comercial, además de buscar brindar una preparación integral que combine conocimientos técnicos con habilidades blandas y herramientas de comunicación.

Desde el organismo provincial remarcaron que el objetivo principal es acompañar a los jóvenes en la construcción de un perfil laboral sólido y adaptable a las nuevas exigencias del mercado. Rodríguez indicó que quienes participen podrán incorporar herramientas concretas para desenvolverse en futuros espacios laborales.

Esto será especialmente en actividades relacionadas con ventas, atención al público y asesoramiento comercial. El esquema de trabajo contempla cinco encuentros semanales intensivos, pensados para desarrollar competencias prácticas y fortalecer capacidades vinculadas al empleo formal.

Inscripciones abiertas y acceso gratuito

La Subsecretaría de Empleo anunció la apertura de inscripciones para un nuevo programa de capacitación gratuita, orientado específicamente a jóvenes de entre 18 y 30 años. Los interesados pueden completar su registro y acceder a información detallada a través de la página oficial del organismo, o bien mediante un canal de WhatsApp habilitado para la difusión permanente de ofertas de formación y entrenamientos laborales.

Esta iniciativa se integra en el marco de las políticas provinciales que buscan fortalecer la empleabilidad juvenil y brindar herramientas concretas en sectores estratégicos como el comercio, los servicios y la atención al cliente. El objetivo central es dinamizar la inserción laboral en la región, lo que ofrece una formación técnica y profesional que responda a las demandas actuales del mercado económico local.