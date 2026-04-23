Formosa impulsa capacitaciones digitales para fortalecer la inclusión y la inserción laboral

El Centro de Inclusión Digital (CID) lanzó una nueva convocatoria de capacitaciones gratuitas en Formosa orientadas a fortalecer habilidades tecnológicas y mejorar la inserción laboral. Con una propuesta basada en la práctica y el impacto comunitario, la iniciativa busca reducir la brecha digital bajo una premisa clave: el acceso a la tecnología es un derecho.

En un escenario donde el mercado laboral demanda cada vez más competencias digitales, el CID apuesta a una formación accesible y concreta. Las capacitaciones, presenciales y sin costo, están diseñadas bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), lo que permite a los participantes desarrollar soluciones reales aplicadas al mundo del trabajo.

El programa incluye acompañamiento de docentes especializados y acceso a equipamiento tecnológico, garantizando igualdad de oportunidades. La inscripción ya está habilitada mediante formulario online en las páginas oficiales.

La oferta académica se organiza en cuatro trayectos formativos con un fuerte enfoque práctico, pensados para aplicar lo aprendido en situaciones reales. Uno de ellos está orientado al diseño e impresión 3D, donde la diseñadora industrial Amalia Rojas propone un acercamiento a la fabricación digital con múltiples aplicaciones, que van desde la creación de piezas industriales hasta el desarrollo de herramientas educativas.

Otro de los trayectos se centra en la creación de contenido digital profesional. Bajo la guía de la licenciada Fiorella Cattáneo, la capacitación aborda el trabajo en redes sociales, el desarrollo de marca y la producción de contenidos estratégicos pensados para distintos públicos y objetivos.

También se ofrece una formación en inteligencia artificial aplicada al estudio y al trabajo. En este espacio, el técnico Carlos Nahuel Sánchez introduce diversas herramientas de IA que permiten optimizar tareas tanto académicas como laborales, facilitando procesos y mejorando la productividad.

Por último, el trayecto de producción audiovisual con inteligencia artificial, coordinado por el cineasta Alfredo Rodríguez, invita a explorar nuevas formas de creación mediante el uso de estas tecnologías, con el objetivo de producir cortometrajes y ampliar las posibilidades narrativas y creativas.

Fechas, duración y modalidad

Las clases comenzarán la semana del 11 de mayo en la sede del CID en Formosa. La cursada tendrá una duración de entre 8 y 9 semanas, con una carga total de 48 horas en turno tarde.

El organismo proporcionará computadoras, impresoras 3D y conectividad de alta velocidad. Además, se informó que el feriado del 25 de mayo será recuperado el 6 de julio y la entrega de diplomas está prevista para el 10 de julio.

Desde el CID destacaron que estas capacitaciones no solo amplían el acceso a la formación tecnológica, sino que también impulsan el crecimiento productivo local. El objetivo es claro: formar talento y generar oportunidades en sectores vinculados a la economía del conocimiento.

La iniciativa refuerza una agenda centrada en la inclusión digital y el acceso equitativo a herramientas clave para el futuro laboral.