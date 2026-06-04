Una importante actriz despotricó contra el Mundial.

El próximo jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026 y, mientras buena parte del país cuenta los días para ver a la Selección defender la corona, una voz famosa salió a marcar la contra. Se trata de una importante actriz que justificó su postura en contra de este combinado nacional.

¿Quién es la actriz que se opone al Mundial?

Es Romina Gaetani, que en diálogo con Matías Martin en Todo Pasa (Urbana Play) se mostró abiertamente en contra de la cita que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Lo que dijo, ella misma lo sabía, tenía con qué generar ruido.

Romina Gaetani tomó una polémica postura.

¿Por qué Romina Gaetani está en contra del Mundial?

La actriz aclaró que no siempre fue así. Según contó, alguna vez fue de las que iban a la popular, tiraban los papelitos, bancaban la avalancha y no se perdían un Mundial. Pero algo cambió. "Este Mundial creo que lo detesto, por el contexto en el mundo en el cual estamos viviendo hoy", lanzó, dejando a su entrevistador un poco descolocado.

Y entonces llegó la frase que encendió la mecha. Lejos de medir las consecuencias, Gaetani redobló: "Fue fuerte, no voy a obviar este comentario, puede ser polémico y me van a venir al cuello, pero no me importa, la manipulación, Creo que Messi, viviendo ahí, con su familia… le dio la mano a Trump bajo amenaza". La artista habló sabiendo que se exponía a una catarata de críticas.

Las repercusiones contra Romina Gaetani

Las repercusiones no tardaron. Una de las primeras en salir al cruce fue Yanina Latorre, que no le dio entidad al planteo: "Cuánta pavada, Dios mío…", disparó, y remató: "Politizan hasta el Mundial. ¡Qué ignorante!". Del otro lado del mostrador, sin embargo, muchos usuarios de X respaldaron a la actriz y coincidieron en que no debería celebrarse una Copa del Mundo en medio de un conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Así, a pocos días del debut albiceleste frente a Argelia, el Mundial volvió a demostrar que excede largamente lo deportivo: se metió en la política, en la grieta y hasta en la agenda internacional. La discusión, por ahora, queda abierta.