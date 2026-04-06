El Gobierno de Formosa refuerza la alfabetización con la entrega de más de 900 tablets en el interior provincial

El Ministerio de Cultura y Educación de Formosa entregó 935 tablets a las Delegaciones Zonales dentro del Plan Jurisdiccional de Alfabetización, reforzando el compromiso con la equidad educativa y la soberanía tecnológica.

El director de Educación Primaria, Juan Ignacio Meza, en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) explicó que las instituciones que recibirán son las consideradas “Escuelas Alfas”, es decir “aquellas donde por alguna circunstancias ciertos grupos de alumnos no alcanzaron los objetivos propuestos en el proceso enseñanza-aprendizaje”.

Frente a esta situación, el Estado provincial se puso en acción y describió que “el año pasado iniciaron los trabajos con grupos de directores en un Plan de Mejora, donde contamos con varios recursos y herramientas”. De esta manera, señaló que “más de 900 maestros del área de lengua y directores que forman parte de la planta funcional de la Escuela Alfa, fueron capacitados”.

Respecto a la entrega de las tablets, el funcionario explicó que son recursos didácticos y pedagógicos, destacando que “son herramientas fundamentales en esta era digital”. De esta manera aseguró, que el equipamiento permitirá a los alumnos familiarizarse con nuevas tecnologías, facilitando la socialización y el acceso a contenidos modernos en el aula.

El funcionario enfatizó en que el Modelo Formoseño garantiza “una asistencia integral”, teniendo en cuenta que “además del soporte técnico y pedagógico, el Estado provincial asegura el servicio social nutricional, como la copa de leche, entendiendo que el aprendizaje va de la mano con el bienestar de cada niño y niña formoseña”.

“Estamos muy contentos de que el Gobierno provincial nos brinde el equipamiento necesario para afianzar el proceso de alfabetización en nuestras escuelas”, concluyó Meza.

Las "Escuelas Alfa" en Formosa

En la provincia de Formosa, las Escuelas Alfa forman parte del Programa Nacional de Escuelas Alfa en Red, una iniciativa educativa federal destinada a fortalecer la alfabetización de los estudiantes, especialmente en lectura y escritura durante los primeros años de escolaridad.

Estas escuelas fueron seleccionadas porque enfrentan mayores desafíos en los aprendizajes fundamentales, y su participación en el programa busca mejorar la calidad educativa mediante el acompañamiento pedagógico, la capacitación docente y el acceso a recursos y herramientas tecnológicas que apoyen los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Las instituciones que forman parte de la red reciben insumos tecnológicos, como tablets y conectividad, además de formación para directivos y docentes y herramientas para seguir y acompañar la trayectoria de los estudiantes.

En Formosa, se realizan encuentros provinciales de formación para directores y equipos educativos, articulados con el plan jurisdiccional de alfabetización, asegurando así que los niños y niñas adquieran las competencias básicas necesarias para su desarrollo académico.