Juan Domingo Perón, político: "El hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor"

Perón creía firmemente que la organización vence al tiempo.

La frase "El hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor" es una de las máximas más famosas de Juan Domingo Perón y condensa gran parte de su filosofía sobre la conducción política y la organización. A diferencia de otras frases que surgen de discursos de balcón, esta tiene un trasfondo pedagógico y metodológico.

El textual completo y exacto se encuentra en la Clase del 3 de mayo de 1951, dictada por Perón en la Escuela Superior Peronista. La frase no es un eslogan aislado, sino que forma parte de una explicación sobre la teoría del control dentro de una organización.

El fragmento más fiel a las versiones taquigráficas de sus lecciones es el siguiente:

"Nosotros tenemos una máxima que dice que el hombre es bueno, pero que si se lo vigila es mejor. No hay que esperar que los hombres fallen para vigilarlos; hay que vigilarlos para que no fallen."

El análisis del textual de Perón

En este párrafo, Perón completa el sentido de la frase original explicando la finalidad preventiva del control:

La máxima como método: Él la presenta como una "máxima", una regla de oro para la conducción de cuadros políticos y técnicos. No es castigo, es prevención: La segunda parte ("hay que vigilarlos para que no fallen") es la que suele omitirse en el habla popular. Para Perón, la vigilancia es un acto de cuidado hacia la organización; el conductor tiene la responsabilidad de no permitir que su subordinado caiga en el error o la tentación por falta de supervisión. El control como auxilio: En la misma lección, Perón añade que el control debe ser "un auxilio para el que trabaja y un castigo para el que no trabaja", reforzando la idea de que la supervisión es el motor de la eficiencia del Estado y del Partido.

Perón solía usar este tipo de aforismos para desmitificar la política idealista.

La vigilancia como "control de gestión"

Aunque hoy la palabra "vigilancia" puede sonar autoritaria o policial, en el contexto de la doctrina peronista se refiere al control de la ejecución. Perón sostenía que para que una organización sea eficiente, no basta con dar una orden; es indispensable verificar que se cumpla.

Para Perón, la conducción tenía dos partes: la dirección (dar la orden) y el control (verificar el cumplimiento).

Él argumentaba que el ser humano, por naturaleza, tiende a relajarse o a desviarse del objetivo si no siente que hay una supervisión constante.

El matiz humano vs. el matiz político

Perón solía usar este tipo de aforismos para desmitificar la política idealista. Al decir que "el hombre es bueno", aceptaba la buena voluntad de sus colaboradores, pero al añadir "si se lo vigila es mejor", introducía su pragmatismo:

Evitar la corrupción: Si los funcionarios saben que son observados, tienen menos tentaciones.

Asegurar la eficacia: El control garantiza que el esfuerzo colectivo no se disperse.

Una herramienta de disciplina partidaria

La frase también servía para justificar la estructura jerárquica del movimiento. Perón creía firmemente que la organización vence al tiempo, y esa organización solo podía mantenerse si cada eslabón de la cadena era supervisado por el superior inmediato.