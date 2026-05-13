El ministro de Sanidad británico planea dimitir, según The Times

El ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, camina por Downing Street, el día de la Apertura Estatal del Parlamento, en Londres, Reino Unido

El ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, se ‌está preparando para ‌dimitir y podría hacerlo tan pronto como el jueves, según informó el miércoles el diario The Times, que añadió que es probable que presente ​una candidatura ⁠oficial para el liderazgo del ‌partido.

Streeting mantuvo una breve ⁠reunión con el ⁠primer ministro Keir Starmer el miércoles, antes del discurso del rey, ⁠según esta información, que ​citaba a aliados de ‌Streeting que afirmaban ‌que este había dejado claro ⁠que estaba decidido a seguir adelante con la candidatura.

Según el periódico, también se ha ​hablado ‌sobre la preparación de los documentos de candidatura para que los diputados respalden la candidatura a la dirección ⁠del partido.

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El Times citó a un portavoz de Streeting diciendo:

"Wes es el secretario de Salud, está orgulloso de su historial de reducción de las listas de ‌espera y de la recuperación del NHS. No tiene intención de decir nada tras su reunión con el primer ministro que ‌pueda distraer la atención del discurso del rey".

No hubo comentarios inmediatos por ‌parte ⁠de su oficina.

Con información de Reuters