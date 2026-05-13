Un ladrón roba de una iglesia el cráneo de una santa medieval en República Checa

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de una cigüeña se sienta en una chimenea bajo un arco iris en Jablonne v Podjestedi, República Checa

Un ladrón desconocido sustrajo un cráneo de 800 años ‌de antigüedad ‌que se cree que pertenece a Santa Zdislava de Lemberk de una vitrina en una iglesia del norte de República Checa y huyó con la ​reliquia, según ⁠informó la policía el miércoles.

Una ‌imagen borrosa de una ⁠cámara de seguridad ⁠mostraba a un hombre vestido de negro con lo que, según ⁠la policía, era el cráneo ​de Santa Zdislava ‌de Lemberk en sus ‌manos, corriendo entre los bancos ⁠de la basílica de San Lorenzo y Santa Zdislava en Jablonne v Podjestedi, a ​110 ‌kilómetros al norte de Praga, el martes.

Santa Zdislava de Lemberk vivió entre 1220 y 1252 y era conocida ⁠por su generosidad y su labor en favor de los pobres. Fue canonizada por el papa Juan Pablo II en 1995.

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"Es una noticia devastadora", dijo el arzobispo ‌de Praga, Stanislav Pribyl, a la agencia de noticias CTK.

"El cráneo era venerado por los peregrinos. (...) No puedo creer que alguien, prácticamente ‌a plena luz del día, robe de una iglesia una reliquia ‌cuyo valor ⁠es, ante todo, histórico y también espiritual para ​los creyentes".

Con información de Reuters