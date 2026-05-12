Quintela destacó el hallazgo de desaparecidos riojanos en La Perla: “La lucha por la justicia da frutos”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se pronunció luego de la identificación de Adrián Ferreyra y José Luis Goyochea, dos jóvenes riojanos desaparecidos durante la última dictadura militar, y de Nélida Moreno, nacida en Córdoba, cuyos restos fueron hallados en el ex centro clandestino de detención La Perla. La identificación fue posible gracias al trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial destacó la relevancia histórica del hallazgo y reivindicó la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. “El dolor no se borra, pero la lucha por la justicia da frutos”, expresó.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial destacó que este avance es un resultado directo de mantener la "memoria viva". Quintela fue enfático al señalar que, si bien este descubrimiento no elimina el sufrimiento de décadas para las familias y la comunidad riojana, representa un triunfo ético frente al olvido.

"Compartimos esta noticia con la certeza de que no borra todo el dolor ocasionado por sus ausencias, pero sabiendo que nos devuelve la esperanza de que tarde o temprano, la verdad sale a la luz", expresó el Gobernador.

Asimismo, envió un mensaje de apoyo directo a los familiares y convocó a la sociedad riojana a no claudicar en el reclamo: "Abrazo desde el corazón a las familias e invito a todos los riojanos y riojanas a que juntos sigamos alzando la voz por los compañeros que nos faltan".

El posteo finaliza con un contundente pedido por parte del mandatario provincial: "Hoy, desde hace 50 años y para siempre: Nunca Más".

El hallazgo se produjo en el marco de una investigación judicial que confirmó la aparición de nuevos restos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en terrenos cercanos al ex centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba. Según informó la Justicia Federal, en esta etapa fueron identificadas 12 víctimas, en un proceso validado por el Juzgado Federal N.º 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Se trata del segundo avance en el trabajo conjunto realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense de Córdoba, que desde 2025 llevan adelante investigaciones en la zona de Loma del Torito, dentro del predio de la Guarnición Militar de La Calera. En ese lugar fueron recuperados restos óseos humanos en distintos sectores, en el marco de una investigación considerada clave para la reconstrucción de la memoria y la identificación de víctimas del terrorismo de Estado.

Quiénes eran los riojanos reconocidos

Entre las víctimas identificadas cuyos restos fueron hallados en el ex centro clandestino de detención La Perla se encuentran los riojanos Adrián Ferreyra y José Luis Goyochea, además de Nélida Noemí Moreno, nacida en la provincia de Córdoba.

José Luis Goyochea había nacido el 29 de junio de 1953 en La Rioja y estudiaba Ciencias Económicas cuando fue secuestrado y desaparecido el 15 de agosto de 1977 en la ciudad de Córdoba, junto a su compañera Nélida Moreno.

Moreno, nacida el 31 de mayo de 1948, se desempeñaba como psicopedagoga y fue detenida-desaparecida el mismo día. Ambos eran padres de tres hijos pequeños al momento de su secuestro.

Por su parte, Adrián Ferreyra fue secuestrado en 1976 en el paraje Media Naranja, durante los primeros meses de la última dictadura militar. Era hermano del artista riojano Carlos Ferreyra y, tras casi cincuenta años de búsqueda, su madre, de 95 años, podrá finalmente recuperar sus restos.

Los detalles científicos y el proceso de identificación serán presentados el martes en el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba. Allí, familiares y autoridades provinciales participarán de la presentación del informe elaborado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en un encuentro que tendrá carácter administrativo, pero también un fuerte valor de reparación histórica.