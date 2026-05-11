Real Madrid vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

El juego entre Real Madrid y Real Oviedo se disputará el próximo jueves 14 de mayo por la fecha 36 de la Liga, a partir de las 16:30 (hora Argentina) en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Real Oviedo

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

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Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid busca levantarse de su derrota ante Barcelona en el Camp Nou. En los duelos recientes, ha ganado 2 y empatado 2, con 6 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Real Oviedo finalizó en empate por 0-0 ante Getafe. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 5 goles y le han marcado 6.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid lo ganó por 0 a 3.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 77 puntos (24 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 29 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (6 PG - 11 PE - 18 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 91 35 30 1 4 60 2 Real Madrid 77 35 24 5 6 37 3 Villarreal 69 35 21 6 8 25 4 Atlético de Madrid 63 35 19 6 10 20 20 Real Oviedo 29 35 6 11 18 -28

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 37: vs Sevilla: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 37: vs Alavés: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Real Oviedo, según país