Rune no jugará en Hamburgo y Roland Garros para seguir recuperándose de lesión en tendón de Aquiles

El tenista danés Holger Rune informó el lunes de que no participará en el Abierto de Hamburgo ni en el de Francia mientras continúa recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles.
El jugador de 23 años se sometió a una operación en octubre para reparar su tendón de Aquiles. Entre los mejores resultados de Rune en Grand Slam se incluyen dos apariciones consecutivas en cuartos de final del Abierto de Francia en 2022 y 2023, y una en la misma instancia en Wimbledon en 2023.
El ex número cuatro del mundo tenía previsto volver a la acción este mes en Hamburgo, pero decidió no precipitar su regreso sobre tierra batida.
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"Ha sido una decisión difícil no jugar la temporada de tierra batida, pero es la correcta", publicó Rune en la red social X. "Estoy deseando verles a todos sobre hierba. Gracias a todos por su cariño y apoyo durante mi rehabilitación. Nos vemos muy pronto".
El torneo ATP 500 de tierra batida de Hamburgo está programado del 17 al 23 de mayo, mientras que el cuadro principal de Roland Garros comienza el 24 de mayo.
Con información de Reuters