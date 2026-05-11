Varias personas se congregan entre los escombros de un puesto policial dañado tras un atentado con auto bomba en Bannu, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán.

​El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán culpó el lunes a militantes con base ‌en Afganistán del ataque ‌contra un puesto policial en el que murieron 15 agentes durante el fin de semana, poniendo de manifiesto nuevas tensiones entre los dos países vecinos, cuyos ejércitos se han enfrentado este año por este motivo.

Los agentes murieron el sábado ​en un atentado ⁠con coche bomba perpetrado contra un puesto ‌policial en el noroeste de Pakistán, seguido ⁠de una emboscada contra ⁠las fuerzas que acudieron al lugar, según informó la policía paquistaní.

"Una investigación detallada del incidente, junto con ⁠las pruebas recabadas y la información de ​inteligencia técnica, indica que el ataque ‌fue planeado por terroristas ‌residentes en Afganistán", afirmó el ministerio en un ⁠comunicado.

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El Gobierno talibán afgano no ha hecho comentarios por el momento, según declaró a Reuters el portavoz adjunto Hamdullah Fitrat.

Islamabad culpa a Kabul ​de ‌dar refugio a militantes que, según afirma, utilizan territorio afgano para planear atentados en Pakistán. Los talibanes niegan las acusaciones y aseguran que la militancia en Pakistán es ⁠un problema interno.

Un alto diplomático afgano fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores paquistaní y se le entregó una enérgica nota de protesta en relación con el incidente, según el comunicado.

"También se ha informado de forma categórica al régimen talibán afgano de ‌que, si continúa dando refugio a estas organizaciones terroristas, Pakistán no transigirá en materia de seguridad nacional ni en la seguridad y protección de sus ciudadanos", añadió el comunicado.

Los ataques militantes tienen el potencial ‌de reavivar los combates a lo largo de la frontera de Pakistán con Afganistán. En febrero estallaron ‌los peores combates ⁠en años entre los antiguos aliados convertidos en enemigos, con ataques aéreos ​paquistaníes dentro de Afganistán que, según Islamabad, tuvieron como objetivo bastiones militantes.

Con información de Reuters