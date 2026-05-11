Cáncer, obra pública y más despidos: los ajustes del Gobierno al Presupuesto 2026

El Gobierno Nacional dispuso una nueva modificación del Presupuesto 2026, con reasignaciones de créditos entre distintas jurisdicciones y organismos de la administración pública. La medida fue oficializada por la Jefatura de Gabinete y combina refuerzos para ANSES y el Poder Judicial con ajustes en áreas clave como energía, infraestructura, salud, educación y programas sociales.

Así lo hizo este lunes mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por el ministro de Economía, Luis Caputo. El principal cambio es el incremento de $500.000 millones en el límite destinado al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa, acuerdos transaccionales de la Ley 27.260 y retroactivos por ajustes en prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Con esa ampliación, el cupo total para ese concepto queda fijado en $712.288 millones.

En el anexo, ANSES aparece como una de las principales beneficiarias de la modificación: recibe una adecuación total de $648.500 millones, compuesta por $500.000 millones en aplicaciones financieras para cancelar deuda no financiera en moneda nacional y $148.500 millones en gastos corrientes y de capital. La decisión también contempla un refuerzo para gastos de personal vinculado al Plan de Retiros de Voluntad Recíproca del organismo.

Otro movimiento relevante es el aumento de $65.500 millones en gastos corrientes y de capital para el Poder Judicial, junto con un incremento de $156.620 millones en aplicaciones financieras. Según los considerandos, el objetivo es posibilitar el normal funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Los ajustes de Milei y Adorni en el Presupuesto 2026

La reasignación incluye, en paralelo, recortes en varias áreas. Entre los movimientos de mayor magnitud figuran una reducción de $359.496 millones en el programa de uso racional y eficiente de la energía del Ministerio de Economía; una baja de $320.670 millones en el Programa Federal de Infraestructura Deportiva del Ministerio del Interior; y una disminución de $97.103 millones en obras de rehabilitación y repavimentación vial de la Dirección Nacional de Vialidad.

También se observan recortes en programas sociales y sanitarios: $78.711 millones menos para el Fondo de Compensación Salarial Docente, $63.021 millones menos en acciones vinculadas a "investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer", $55.465 millones menos en integración social y fortalecimiento de ciudadanía, y $39.441 millones menos en integración socio urbana.

Además, la norma incorpora adecuaciones de cargos y créditos por transferencias de personal entre organismos, entre ellas movimientos desde Jefatura de Gabinete, Defensa, Capital Humano y Economía hacia otras dependencias.

La modificación presupuestaria también incluye señales vinculadas al reordenamiento de personal estatal. En ese sentido, contempla un refuerzo de créditos para financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca en ANSES, lo que supone la cobertura presupuestaria de salidas acordadas de trabajadores del organismo. También se formalizan transferencias de agentes de planta permanente entre distintas jurisdicciones, entre ellas desde Jefatura de Gabinete hacia el Ministerio de Desregulación, desde Defensa hacia organismos de su órbita y desde Capital Humano y Economía hacia otras dependencias. En paralelo, el anexo registra reducciones en partidas de gastos en personal en varios programas.