El gasto cayó casi un 6% con recortes a programas sociales, universidades y transferencias a provincias

En una profundización del ajuste, el gobierno de Javier Milei volvió a achicar el gasto real durante abril en casi un 6%, especialmente en sectores como los programas sociales, las universidades y las transferencias a las provincias, frente al contexto de una caída en la recaudación por la baja actividad y consumo.

Concretamente, el gasto primario devengado del Estado nacional registró en abril una caída real interanual del 5,7%, una vez descontada la inflación. De esta manera, en el acumulado del primer cuatrimestre de 2026 el gasto muestra una baja del 3,9% en términos reales respecto del mismo período del año pasado, consolidando el sesgo contractivo de la política fiscal.

Las mayores reducciones del gasto real durante abril se concentraron en las transferencias a provincias (-53,7%), los programas sociales (-37,3%) y la obra pública (-15,7%), según describió el informe elaborado por la consultora Analytica. Entre los principales ajustes aparecen la Prestación Alimentar (-24,8%), el programa “Acompañamiento Social” y “Volver al Trabajo” —ex Potenciar Trabajo— (-27,5%) y las Becas Progresar (-44,3%)

En contraste, algunas partidas mostraron incrementos reales, como el gasto en personal (+3,1%) y las asignaciones familiares junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), que crecieron 3,8%. Dentro de este rubro, el aumento estuvo explicado principalmente por la AUH (+6,2%), mientras que las asignaciones familiares tradicionales retrocedieron 0,7%.

Tomando el acumulado de los primeros cuatro meses del año, uno de los rubros que más creció fue el de los subsidios económicos, con una suba real del 38,7%, impulsada por los subsidios energéticos, que se dispararon 112,9% pese a su quita progresiva que arrancó en enero pasado. En cambio, los subsidios al transporte cayeron 29,4%, frente a una fuerte suba de la tarifa de colectivos del 41% entre febrero y marzo.

Paralelamente, las transferencias devengadas a las universidades nacionales se mantienen en mínimos históricos, alertó el informe de Analytica. En el acumulado entre enero y abril, se redujeron un 8,0% interanual en términos reales, de modo que las erogaciones están en niveles similares al primer cuatrimestre de 2024 (-0,4%) y un 31,6% por debajo de 2023.

La caída de la recaudación en abril

Esta baja del gasto, por la necesidad del Gobierno de mantener su política de déficit cero, se da frente a una nueva caída de la recaudación tributaria en términos reales durante abril, por lo que ya suma nueve meses consecutivos de suba por debajo de la inflación. En este caso, la baja real fue del 4% interanual.

Según informó esta semana la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en abril los ingresos fiscales alcanzaron los $ 17,4 millones. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) volvió a ser el principal sostén pero creció nuevamente por debajo de la inflación, con una suba interanual de solo el 28,3%. De este modo, la retracción del consumo se convirtió en el principal factor por el que el Gobierno terminó ejecutando un ajuste real del gasto.

Por su parte, el componente impositivo creció 30,7% interanual, mientras que el aduanero avanzó 21,6%, aunque este último se vio limitado por la menor dinámica de las importaciones. A esto se sumaron factores como devoluciones y adhesión a planes de pago, que moderaron el crecimiento general.