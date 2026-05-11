Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en la segunda semana de mayo 2026

Tasas de interés: que banco paga más

El plazo fijo tradicional continúa siendo una de las inversiones más elegidas por los ahorristas argentinos que buscan resguardar pesos sin asumir grandes riesgos. Sin embargo, en mayo de 2026 el escenario cambió de manera significativa: las tasas de interés que ofrecen los bancos volvieron a bajar y ya quedaron muy lejos de los niveles que se observaban a comienzos de año.

Actualmente, las entidades financieras más grandes del país pagan tasas que oscilan entre el 15% y el 19,5% anual para colocaciones a 30 días. En paralelo, algunos bancos digitales y compañías financieras más pequeñas buscan captar depósitos ofreciendo rendimientos que llegan hasta el 25% anual.

La diferencia entre una entidad y otra se volvió clave para los inversores. Según el banco elegido, la ganancia final puede variar hasta un 50% para un mismo monto invertido y el mismo plazo.

Cuál es el plazo fijo más conveniente

Qué banco paga más interés en mayo 2026

En la segunda semana de mayo, algunas entidades pequeñas lideran el ranking de tasas con rendimientos del 25% anual, muy por encima de los bancos tradicionales.

Reba: 25%

Crédito Regional Compañía Financiera: 25%

Banco VOII: 24%

Banco Meridian: 24%

Banco Masventas: 24%

Banco de Córdoba (Bancor): 20,75%

Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5%

Banco Macro: 19%

Banco BBVA: 18,75%

Banco Nación: 17,5%

Banco Ciudad: 17,5%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco Santander: 15%

La brecha entre las entidades más competitivas y los bancos líderes del sistema financiero ya supera los 10 puntos porcentuales.

Los bancos ofrecen tasas de hasta 25%

Por qué bajaron las tasas de plazo fijo

La caída de las tasas responde principalmente al nuevo escenario monetario y financiero. En las últimas semanas, los bancos ajustaron sus rendimientos luego de la desaceleración en algunas variables financieras y de la menor presión sobre el dólar. A pesar de esto, el plazo fijo continúa siendo una alternativa atractiva para perfiles conservadores debido a la estabilidad cambiaria de los últimos meses.

El problema para muchos ahorristas es que las tasas actuales siguen perdiendo contra la inflación. Distintos economistas privados estiman que el Índice de Precios al Consumidor se mantiene cerca del 2,5% mensual, mientras que varios plazos fijos ya rinden apenas entre 1,2% y 1,6% por mes.

Cómo hacer un plazo fijo paso a paso

Constituir un plazo fijo hoy es un trámite simple y completamente digital en la mayoría de los bancos.

El procedimiento suele realizarse de la siguiente manera:

Ingresar al home banking o app bancaria

Ir a la sección “Inversiones” o “Plazo fijo”

Elegir el monto a invertir

Seleccionar el plazo mínimo de 30 días

Confirmar la operación

Al vencimiento, el capital inicial y los intereses se acreditan automáticamente en la cuenta del titular.