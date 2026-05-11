Argentinos Juniors se enfrentará ante Huracán por la llave 4

El Bicho y el Globo juegan mañana por la clasificación a la Semifinal del Apertura, desde las 21:30 (hora Argentina).

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Argentinos Juniors se impuso por 1 a 2.

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Los resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura

Fase de Grupos : Argentinos Juniors 1 vs Sarmiento 0 (25 de enero)

: Argentinos Juniors 1 vs Sarmiento 0 (25 de enero) Fase de Grupos : Estudiantes (RC) 0 vs Argentinos Juniors 0 (29 de enero)

: Estudiantes (RC) 0 vs Argentinos Juniors 0 (29 de enero) Fase de Grupos : Argentinos Juniors 0 vs Belgrano 0 (2 de febrero)

: Argentinos Juniors 0 vs Belgrano 0 (2 de febrero) Fase de Grupos : Racing Club 2 vs Argentinos Juniors 1 (7 de febrero)

: Racing Club 2 vs Argentinos Juniors 1 (7 de febrero) Fase de Grupos : Argentinos Juniors 1 vs River Plate 0 (12 de febrero)

: Argentinos Juniors 1 vs River Plate 0 (12 de febrero) Fase de Grupos : Argentinos Juniors 2 vs Lanús 1 (26 de marzo)

: Argentinos Juniors 2 vs Lanús 1 (26 de marzo) Fase de Grupos : Aldosivi 0 vs Argentinos Juniors 2 (31 de marzo)

: Aldosivi 0 vs Argentinos Juniors 2 (31 de marzo) Fase de Grupos : Argentinos Juniors 1 vs Barracas Central 1 (1 de marzo)

: Argentinos Juniors 1 vs Barracas Central 1 (1 de marzo) Fase de Grupos : Argentinos Juniors 0 vs Rosario Central 0 (11 de marzo)

: Argentinos Juniors 0 vs Rosario Central 0 (11 de marzo) Fase de Grupos : Tigre 1 vs Argentinos Juniors 1 (15 de marzo)

: Tigre 1 vs Argentinos Juniors 1 (15 de marzo) Fase de Grupos : Argentinos Juniors 1 vs Platense 0 (22 de marzo)

: Argentinos Juniors 1 vs Platense 0 (22 de marzo) Fase de Grupos : Argentinos Juniors 3 vs Banfield 2 (6 de abril)

: Argentinos Juniors 3 vs Banfield 2 (6 de abril) Fase de Grupos : Independiente Riv. (M) 3 vs Argentinos Juniors 1 (11 de abril)

: Independiente Riv. (M) 3 vs Argentinos Juniors 1 (11 de abril) Fase de Grupos : Argentinos Juniors 1 vs Atlético Tucumán 0 (18 de abril)

: Argentinos Juniors 1 vs Atlético Tucumán 0 (18 de abril) Fase de Grupos : Huracán 1 vs Argentinos Juniors 2 (27 de abril)

: Huracán 1 vs Argentinos Juniors 2 (27 de abril) Fase de Grupos : Gimnasia 2 vs Argentinos Juniors 0 (3 de mayo)

: Gimnasia 2 vs Argentinos Juniors 0 (3 de mayo) Octavos de final: Argentinos Juniors 2 vs Lanús 0 (9 de mayo)

Los resultados de Huracán en partidos del Apertura

Fase de Grupos : Banfield 1 vs Huracán 1 (22 de enero)

: Banfield 1 vs Huracán 1 (22 de enero) Fase de Grupos : Huracán 1 vs Independiente Riv. (M) 2 (27 de enero)

: Huracán 1 vs Independiente Riv. (M) 2 (27 de enero) Fase de Grupos : Atlético Tucumán 1 vs Huracán 1 (31 de enero)

: Atlético Tucumán 1 vs Huracán 1 (31 de enero) Fase de Grupos : Huracán 1 vs San Lorenzo 0 (8 de febrero)

: Huracán 1 vs San Lorenzo 0 (8 de febrero) Fase de Grupos : Huracán 1 vs Sarmiento 0 (14 de febrero)

: Huracán 1 vs Sarmiento 0 (14 de febrero) Fase de Grupos : Dep. Riestra 0 vs Huracán 0 (21 de febrero)

: Dep. Riestra 0 vs Huracán 0 (21 de febrero) Fase de Grupos : Estudiantes (RC) 2 vs Huracán 0 (26 de febrero)

: Estudiantes (RC) 2 vs Huracán 0 (26 de febrero) Fase de Grupos : Huracán 3 vs Belgrano 1 (3 de marzo)

: Huracán 3 vs Belgrano 1 (3 de marzo) Fase de Grupos : Huracán 1 vs River Plate 2 (12 de marzo)

: Huracán 1 vs River Plate 2 (12 de marzo) Fase de Grupos : Aldosivi 0 vs Huracán 0 (16 de marzo)

: Aldosivi 0 vs Huracán 0 (16 de marzo) Fase de Grupos : Huracán 0 vs Barracas Central 0 (23 de marzo)

: Huracán 0 vs Barracas Central 0 (23 de marzo) Fase de Grupos : Gimnasia 0 vs Huracán 3 (5 de abril)

: Gimnasia 0 vs Huracán 3 (5 de abril) Fase de Grupos : Huracán 3 vs Rosario Central 1 (12 de abril)

: Huracán 3 vs Rosario Central 1 (12 de abril) Fase de Grupos : Tigre 1 vs Huracán 1 (20 de abril)

: Tigre 1 vs Huracán 1 (20 de abril) Fase de Grupos : Huracán 1 vs Argentinos Juniors 2 (27 de abril)

: Huracán 1 vs Argentinos Juniors 2 (27 de abril) Fase de Grupos : Racing Club 0 vs Huracán 0 (3 de mayo)

: Racing Club 0 vs Huracán 0 (3 de mayo) Octavos de final: Boca Juniors 2 vs Huracán 3 (9 de mayo)

Horario Argentinos Juniors y Huracán, según país