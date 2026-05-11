La mística y la historia que guarda el Azteca: el primer estadio en la historia en albergar tres mundiales

El Azteca: el primer estadio en la historia en albergar tres mundiales

Los mundiales les han regalado a los fanáticos del fútbol miles de historias desde la primera edición en 1930 hasta la última en Qatar 2022. Sin embargo, de las casi 200 canchas que albergaron partidos del certamen y las que se sumarán en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, sólo una abrirá sus puertas para el cotejo inaugural por tercera vez. Se trata nada más y nada menos que del Estadio Azteca, que con el duelo entre el local y Sudáfrica el 11 de junio pasará a ser verdaderamente legendario.

Este mítico escenario inaugurado en 1966 no sólo fue sede de los primeros encuentros, sino también de los últimos en dos ocasiones. También fue testigo del mejor gol de todos y de "La Mano de Dios" de Diego Armando Maradona contra los ingleses como también de Pelé en lo que fue su tercera consagración. Ahora volverá a estar en las primeras planas del fútbol en el compromiso mencionado y en otros cuatro del torneo.

El Estadio Azteca, la sede de México vs. Sudáfrica que vivió dos partidos inaugurales, el mejor gol de la historia de los mundiales y dos finales memorables

El Azteca está ubicado en Ciudad de México y para esta edición de la Copa del Mundo llegará a albergar un total de 87.000 personas, a diferencia de lo sucedido en mundiales anteriores. Las diferentes remodelaciones a lo largo de la historia lo dejaron con menos capacidad de la que tenía cuando abrió sus puertas por primera vez hace 60 años y ahora fue modificado otra vez para este certamen. De hecho, llegaron a ingresar hasta 115.000 espectadores pero esta vez serán menos.

En 1970 tuvo lugar su primer partido mundialista donde el seleccionado local enfrentó a la extinta Unión Soviética en un cruce donde no se sacaron ventajas y empataron 0 a 0. Tan sólo unas semanas después vio a Pelé quedarse con el trofeo Jules Rimet cuando Brasil goleó 4 a 1 a Italia en la final conquistando la tercera estrella. La "Tri" volvió a ser protagonista años después y sí consiguió un triunfo en el cotejo inaugural.

El Estadio Azteca repleto para la final del Mundial 1970

México 1986, el Mundial consagratorio de Maradona en la Selección Argentina

En 1986 tuvo su revancha cuando le ganó a Bélgica por 2 a 1 y en el mismo recinto fue Diego Armando Maradona quien aprovechó su verde césped para dejar en el camino a tanto inglés y marcar un verdadero golazo en cuartos de final. Días después, los de Carlos Salvador Bilardo ganaron la final ante Alemania por 3 a 2 y se coronaron por segunda vez en la historia. De allí en más, México no volvió a ser sede de una Copa del Mundo, racha que se romperá este 11 de junio.

Qué partidos se jugarán en el Estadio Azteca en el Mundial 2026

En 2026 será el lugar donde se jugarán cinco de los 104 partidos que se desarrollarán en la Copa del Mundo y el primero será nuevamente con México como protagonista. El seleccionado local se verá las caras con Sudáfrica el jueves 11 de junio por el Grupo A y el Estadio Azteca se convertirá en el primero en ser sede de tres partidos inaugurales, récord con el que superará a otros escenarios. A su vez, habrá cuatro cotejos más en dicho recinto.