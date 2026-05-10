“La disputa por el sentido”: Quintela encabezó un encuentro para debatir la reconstrucción del peronismo

Con el objetivo de generar espacios de formación y enriquecer la discusión política y democrática, el gobernador Ricardo Quintela participó del segundo encuentro del Programa de Formación Política y Gobernanza Local, organizado por el Municipio Capital.

El eje temático del encuentro se tituló “La disputa por el sentido: comunicación, medios y relato político”. Junto al mandatario provincial, la reunión contó con la presencia de la gerenta de Comunicación y Medios del Municipio Capital, Virginia Córdoba, que destacó la importancia de este espacio de formación política: "Sabemos que es transversal a todos los sectores de la sociedad, especialmente en el contexto complejo y dinámico que vivimos a nivel nacional, provincial y municipal”.

Bajo esta línea, remarcó que el objetivo es generar nuevos espacios de formación y debate político. “Lo importante de esta temática es la disputa del sentido, la comunicación, los medios y el relato político. Es fundamental construir un relato conceptual con sentido para la sociedad”, expresó.

En ese marco, Córdoba sostuvo que estos encuentros también apuntan a la reconstrucción del peronismo y a la incorporación de nuevas herramientas comunicacionales. “Estamos trabajando en reconfigurar el peronismo y entender estos nuevos mecanismos comunicacionales que hoy son necesarios para la acción política”, indicó.

Los nuevos desafíos en la comunicación política

Por su parte, el locutor del Multimedio Municipal Capital, Fernando Álvarez Méndez, quien fue uno de los oradores, explicó que durante el encuentro se analizó el discurso político actual y los desafíos de la comunicación. “Trabajamos sobre el mensaje del presidente Javier Milei y cómo ese discurso va perdiendo fuerza frente a una realidad social compleja. La gran pregunta es cómo se reconstruye el país después de esta etapa”, afirmó en comunicación con medios locales.

Además, consideró que estos espacios permiten recuperar la participación y el entusiasmo militante. “Después de 2023 muchos quedamos golpeados y este tipo de encuentros ayudan a recuperar expectativas y volver a involucrarse políticamente”, sostuvo.

En tanto, uno de los integrantes del equipo de la Asesoría General de Gobierno del Municipio Capital, Fabricio Bolognesi, destacó la necesidad de formar cuadros políticos para la nueva realidad comunicacional.

“Este encuentro aborda cómo funcionan los medios de comunicación y el relato político. Hay una necesidad urgente de capacitar dirigentes y militantes para esta nueva etapa que vive la Argentina”, indicó. Asimismo, advirtió sobre el impacto de los medios hegemónicos, los algoritmos y la inteligencia artificial en la construcción de sentido. “Tenemos que encontrar herramientas para contrarrestar esos discursos, siempre desde una perspectiva humanista”, afirmó.

Por último, Francisco Epte también integrante de la organización, valoró la convocatoria del encuentro y destacó el interés generado por la propuesta. “Las expectativas son muy grandes, tanto de los participantes como de los oradores. Estamos muy contentos con la convocatoria que tuvo esta segunda jornada”, expresó.

Además del gobernador Quintela, participaron el intendente de la Capital, Armando Molina; la secretaria de Planificación y Comunicación Pública, Luz Santángelo Carrizo; secretarios, subsecretarios y equipos técnicos del Municipio Capital.