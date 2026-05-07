El homenaje de Quintela a Eva Perón volvió a poner en foco las banderas históricas del peronismo: "Más presente que nunca"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recordó a Eva Perón al cumplirse 107 años de su nacimiento y compartió un mensaje en sus redes sociales donde reivindicó su legado político y social dentro del movimiento justicialista. La publicación estuvo acompañada por la imagen de un libro restaurado sobre la vida de Evita, obsequio que recibió por parte de militantes del Partido Justicialista.

“En el natalicio de Eva Perón, recibí con mucho orgullo un libro restaurado sobre su vida. Un regalo de compañeros y compañeras del PJ que mantiene viva una parte fundamental de nuestra historia y de las convicciones del movimiento justicialista”, expresó Quintela en su cuenta de X, en una publicación atravesada por referencias a la memoria histórica del peronismo y a la figura de Evita como emblema político.

Además, el mandatario riojano destacó la vigencia de la ex primera dama dentro del ideario peronista y sostuvo que “Evita sigue siendo un símbolo de lucha, de amor por quienes más necesitan y de compromiso con la justicia social”. En ese marco, agregó: “A 107 años de su nacimiento, la recordamos más presente que nunca, como la abanderada de los humildes”.

El mensaje de Ricardo Quintela se sumó a las publicaciones realizadas por otros dirigentes peronistas, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el mandatario formoseño Gildo Insfrán, quienes también homenajearon a Eva Perón en el aniversario de su nacimiento. En un contexto político atravesado por debates sobre el rol del Estado, el ajuste económico y las tensiones sociales, la figura de Evita vuelve a ocupar un lugar central dentro del discurso del peronismo, que busca reivindicar banderas históricas vinculadas a la justicia social, los derechos de los trabajadores y la presencia del Estado

El legado de Eva Perón

Eva Perón nació el 7 de mayo de 1919 en la localidad bonaerense de Los Toldos y pasó parte de su infancia en Junín, donde creció junto a su familia en un contexto de fuertes dificultades económicas. Desde muy joven mostró interés por el arte y la actuación, lo que años más tarde la llevaría a mudarse a la ciudad de Buenos Aires en busca de oportunidades laborales.

Su irrupción en la vida política argentina se produjo tras conocer a Juan Domingo Perón en 1944. A partir de entonces se convirtió en una de las figuras más influyentes del peronismo, con un fuerte protagonismo en políticas sociales, derechos laborales y ampliación de derechos para las mujeres, especialmente a través del impulso del voto femenino y de la Fundación Eva Perón.

Durante sus últimos años vivió en la Residencia Presidencial de Olivos y en la residencia presidencial ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, mientras enfrentaba el deterioro de su salud producto de un cáncer. Falleció el 26 de julio de 1952 a los 33 años, pero su figura quedó instalada como uno de los símbolos políticos y sociales más relevantes de la historia argentina.