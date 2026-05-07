Otro fallo a favor de Milei por las universidades: se suspende la ley y define la Corte

A menos de una semana de una nueva Marcha Federal Universitaria masiva en todo el país en reclamo de que el Gobierno nacional aplique la ley de Financiamiento Universitario, la Cámara de Apelaciones concedió este jueves un recurso a la Casa Rosada con el que frena su aplicación hasta que se expida la Corte Suprema.

Con las firmas de los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira, el tribunal resolvió a favor de lo planteado por el Ejecutivo Nacional. "Conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada, con el alcance establecido precedentemente", se indicó.

Las 56 universidades que dependen de Nación presentaron una cautelar para que el Gobierno de Milei aplique la ley vigente y gire $2,5 billones para poder solventar sus gastos. Sin embargo, desde el Ministerio de Capital Humano argumentaron que su puesta en vigor "compromete el equilibrio de las cuentas públicas" y pidieron un recurso extraordinario para suspenderlo.

"Corresponde pronunciarse en sentido favorable a la concesión del recurso extraordinario interpuesto en la causa", agregó en el nuevo fallo de la causa, en la que se deberá aguardar la definición del máximo tribunal.

El festejo del Gobierno

Al trascender el fallo, la cartera que dirige Sandra Pettovello celebró la decisión judicial en redes sociales. "Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar, hasta tanto se expida de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación", informó Capital Humano al respecto del fallo.

La ministra recordó que a través del Decreto N° 759/25 se promulgo la Ley N° 27.775 quedando suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento. "El Gobierno nacional ratifica su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y la asignación eficiente de los recursos del Estado", planteó la cartera.

Cuándo será la marcha

La Marcha Federal Universitaria tendrá sus propias manifestaciones en distintas ciudades de la Argentina, con la convocatoria central en Plaza de Mayo a las 16h y su acto central cerca de las 17h.

El reclamo es acompañado por gremios docentes y no docentes y estudiantes de todas las universidades del país. A su vez, la convocatoria es encabezada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).