Tienen 150 gramos y rellenos gourmet: las empanadas gigantes que ahora se consiguen en nuevos spots de CABA y Zona Norte

Las empanadas son un clásico argentino y, en medio de la amplia oferta gastronómica de Buenos Aires, hay una cadena que se destaca: Mi Gusto. La firma ofrece empanadas con rellenos de 150 gramos y sabores gourmets únicos con locales en la ciudad de Buenos Aires y en la zona norte de la provincia.

Mi gusto: el lugar que pone a las empanadas como protagonistas

Con más de 25 años de historia, Mi Gusto todavía conserva la misma premisa del primer día: ofrecer empanadas contundentes, con rellenos generosos —alrededor de 150 gramos— y una lógica que prioriza la frescura. La producción de la comida es diaria, sin congelados, para ofrecer un producto de sabor casero incluso en una escala industrial.

Mi Gusto ofrece empanadas de rellenos gourmet y de 150 gramos

La carta se divide entre empanadas clásicas y premium para abarcar gustos tradicionales e innovadores. Entre las primeras aparecen sabores como Carne a cuchillo, Jamón y queso, Pollo, Verdura o Cuatro quesos, mientras que la línea Premium suma opciones más audaces como Big Burger, Mexican Pibil Pork, Doble Bacon Cheeseburger, American Chicken, Vacío y provoleta o Matambre a la pizza, que llevan la empanada a un terreno más experimental.

Otro gran diferencial de la marca está en las salsas, pensadas como parte integral de la experiencia. Desde clásicos como chimichurri hasta opciones más intensas como cheddar, funcionan como complemento y terminan de definir cada bocado.

No son solo empanadas: cómo es la propuesta de los locales Experience

La cadena incorporó el formato Mi Gusto Experience, que ya tiene sus primeras dos versiones: una en Vicente López —el más grande y ambicioso— y otra en Las Cañitas. El modelo busca ofrecer el autoservicio digital, al poder hacer los pedidos por terminales táctiles, mientras que la cocina está a la vista y hay espacios para sentarse a comer, pensados para quedarse.

Además, la carta suma pizzas de estilo napolitano —amasadas y horneadas en el momento—, incluyendo opciones libres de gluten elaboradas en cocina separada.

Mi Gusto Experience ofrece un espacio para comer en el lugar y una barra de café

También los locales Experiencie suman una barra de café de especialidad con blend propio y una línea de pastelería que tiene desde medialunas hasta rolls de canela y cookies. Esto amplía el rango horario para sumarse a momentos dedesayunos, meriendas o pausas durante el día.

Así, la marca que nació en Don Torcuato y ya cuenta con 37 locales, empieza a buscar correrse del lugar de “take away” tradicional para construir una atención más amplia.