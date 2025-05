El dueño de Mi Gusto bancó a Darín: "Nunca aceptó ni un descuento"

Pablo Lemos, uno de los dueños de Empanadas Mi Gusto, defendió al actor Ricardo Darín, atacado por funcionarios del Gobierno después de criticar la situación económica del país. En diálogo con El Destape 1070, Lemos contó que el 2024 estuvo "bastante bajo" para la casa de empanadas en término de ventas. "Costó muchísimo", señaló.

"Al señor Ricardo Darín lo hemos visto muchas veces en nuestras tiendas. Él vive cerca de nuestros locales y a menudo pasa por ahí y se lleva unas empanadas para compartir con su familia y amigos", contó el dueño de Empanadas Mi Gusto, quien siguió: "Él va directo, en persona, y paga sus empanadas. Nunca aceptó ni un descuento ni nada, siempre pagó sus empanadas".

Pablo Lemos marcó que la docena en Mi Gusto "no está 48.000 pesos", sino que está "41.600". "Nosotros la vendemos a través de nuestros canales, de nuestras apps propias, a 41.600 pesos la docena de empanadas. Y, a través de la misma app, hacemos descuentos para llegar al público medio porque hoy, realmente, el poder adquisitivo se ha perdido bastante", explicó.

"Nuestra idea nunca es decir queremos ser los más caros. Para nada. Nosotros nos enfocamos realmente al producto, a la materia prima, al cliente, al servicio; y esto se va costeando, se arma una bola que lleva unos costos importantes, a comparación de otras cadenas de empanadas que pueden venderte solamente empanadas con cierta materia prima, cierto tamaño. Nosotros, con mi hermana, estamos hace 25 años con la empresa. Nosotros la fundimos, hicimos el crecimiento desde abajo", continuó el dueño de Empanadas Mi Gusto.

Sobre los precios de Mi Gusto, Lemos expresó: "Nuestro peso está variando entre los 140 y 160 gramos pesa cada empanada nuestra. El promedio del peso de las empanadas en el resto de otras tiendas oscila entre 90 y 100 gramos". "Nosotros nos consideramos Nacional y Popular porque nacimos desde abajo, en Don Torcuato. Con mi hermana logramos todo esto con una rotisería con 500 pesos en el 1999. Pasamos todos los recorridos y todos los nichos y todos los segmentos", agregó.

La respuesta de Darín a Caputo tras su chicana por las empanadas de Mi Gusto

Ricardo Darín fue entrevistado en un móvil de Intrusos y reaccionó a la chicana que lanzó Luis Caputo sobre él. El actor había criticado las políticas económicas del gobierno nacional en la mesa de Mirtha Legrand y el ministro le respondió en un reportaje en LN+.

El protagonista de El Eternauta aludió al contexto del país desde la mesa de Mirtha Legrand, cuando pronunció: "No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Una docena de empanadas sale 48.000 pesos. Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando". Como respuesta, Caputo dijo: "Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes".

En su descargo sobre la respuesta de Caputo, Darín soltó: "Cada uno interpreta lo que quiere. Si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende el barrio que te toque y demás, pero en realidad me parece que está claro de qué estábamos hablando, que los precios están elevados, la gente lo sabe". "Esto no tiene nada que ver con hablar mal del Gobierno o del señor (Luis) Caputo, que me trató de 'Ricardito', bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia. Debería ser un poquito más educado, yo nunca lo traté mal, no lo conozco, no entiendo por qué me dice 'Ricardito' y eso de que 'lo que dijo es una estupidez', con lo cual, me estaría tratando de estúpido. No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público, pero no importa", continuó el artista.