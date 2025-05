Rciardo Darín le respondió con todo a Luis Caputo en Intrusos.

Ricardo Darín fue entrevistado en un móvil de Intrusos y reaccionó a la chicana que lanzó Luis Caputo sobre él. El actor había criticado las políticas económicas del gobierno nacional en la mesa de Mirtha Legrand y el Ministro le respondió en un repotaje en LN+.

El protagonista de El Eternauta aludió al contexto del país desde la mesa de Mirtha Legrand, cuando pronunció: "No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Una docena de empanadas sale 48.000 pesos. Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando". Como respuesta, Caputo dijo: "Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes".

En su descargo sobre la respuetsa de Caputo, Darín soltó: "Cada uno interpreta lo que quiere. Si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende el barrio que te toque y demás, pero en realidad me parece que está claro de qué estábamos hablando, que los precios están elevados, la gente lo sabe".

"Esto no tiene nada que ver con hablar mal del Gobierno o del señor (Luis) Caputo, que me trató de 'Ricardito', bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia. Debería ser un poquito más educado, yo nunca lo traté mal, no lo conozco, no entiendo por qué me dice 'Ricardito' y eso de que 'lo que dijo es una estupidez', con lo cual, me estaría tratando de estúpido. No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público, pero no importa", continuó el artista.

Darín en El Eternauta.

Mirtha Legrand aclaró su frase en apoyo a Javier Milei

"Yo fui a una fiesta que organizó Roberto Piazza porque cumplía 50 años como modisto. Estaba el presidente Milei con parte de su gabinete, allí hice un discursito para saludar a la gente y terminé diciendo ‘viva la libertad cara...’ y a la gente le extrañó mucho. Era una cosa simpática de mi parte no es que yo haya cambiado mi forma de pensar ni esté a favor de un partido político. Esto lo quiero aclarar", comentó la conductora en su programa de televisión.

Ricardo Darín se manifestó a favor de la cultura

"Nuestra actividad genera miles de puestos de trabajo, y el ingreso de grandes divisas. Todos nosotros sabemos que se puede gestionar mejor, con idoneidad, compromiso y transparencia", comenzó Darín, en los Premios Sur. Y continuó: "El arte es uno de los grandes aportes para nuestra economía, y necesita inversión. Esta es una gran oportunidad, no la dejemos pasar, tal vez sea la última. Menos cultura, menos arte, menos cine, menos educación, no es una buena ecuación a futuro. Eso ya lo vimos".