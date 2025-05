La casa donde vivió Aníbal Troilo fue demolida a pesar de que estaba declarada como un Sitio de Interés Cultural en la Ciudad de Buenos Aires.

El último 18 de mayo se conmemoraron los 50 años de la muerte del bandoneonista Aníbal Troilo, nacido en el barrio porteño del Abasto. En todas partes del mundo se lo homenajeó recordando su obra y en la Argentina su familia mantiene la ilusión de armar un museo que lo recuerde. Mientras tanto, muchos porteños lamentan que la casa ubicada en la calle José Antonio Cabrera 2937, donde nació el ícono del tango, fue demolida hace pocas semanas.

"Pichuco" había llegado al mundo en ese último domicilio el 11 de julio de 1914, como fruto del matrimonio de don Aníbal Troilo y Felisa Bagnoli, quienes también tenían a Marcos y Concepción. “La casa natal fue demolida hace unas dos semanas. Lamentablemente, nadie dio aviso de que esto iba a suceder”, expresó Francisco Torné, nieto del creador de Barrio de Tango y Garúa, entre otros tantos clásicos de la música ciudadana.

Cabe señalar que esta vivienda había sido declarada como Sitio de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura porteña. “Es el tema cuando un inmueble no está patrimoniado, no está protegido patrimonialmente. La declaración de interés cultural es una expresión, pero no lo resguarda”, explicaron a la Revista El Abasto desde la entidad local Proteger Abasto, especializada en patrimonio y protección.

Además de ser la casa del "Bandoneón Mayor de Buenos Aires", hace un tiempo funcionó como "La Casa de Aníbal Troilo", un espacio donde se realizaban shows en vivo, cenas, after de picadas y microteatro. Y como se mencionó, en su frente estaba colocada una placa de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que certificaba que en 2008 el lugar había sido declarado Sitio de Interés Cultural.

La casa familiar de Aníbal Troilo ubicada en la calle Soler 3280.

“Ahí desarrolló toda su infancia y vivió con su mamá, hasta que se casó con mi abuela. A ella le dedicó el tango Nocturno a mi barrio. Y también fue declarada de Interés Cultural en 2008, gracias a un movimiento que hizo como legislador el Chango Farías Gómez junto al maestro Raúl Garello”, explicó Torné.

El deseo de la familia de Aníbal Troilo

En este marco, podemos recordar que la vivienda había sido vendida por la madre del músico allá por los años '30 y después fue cambiando de propietario hasta que el último decidió tirar abajo la construcción. Sin embargo, todavía permanece en pie la casa de la calle Soler 3280, donde se crio Aníbal Troilo. "Esa casa también había estado a punto de ser demolida", explicó Torné en diálogo con Infobae.

"Había pertenecido a la familia Troilo y después a una sobrina, que la vendió a un particular. Y a lo que nosotros aspiramos es que, alguna fundación o algún empresario, tengan el mismo gesto que tuvo Eduardo Eurnekián con la casa de Carlos Gardel, que la compró y la donó al Gobierno de la Ciudad para que hiciera un museo. Tenemos la ilusión de que, ahí, se haga el Museo Aníbal Troilo dedicado al bandoneón. Así que, esperemos que, por una vez, podamos preservar el patrimonio de artistas que son inmortales", reveló.

Aníbal Troilo falleció a los 60 años en el Hospital Italiano, luego de haber sufrido un derrame cerebral y varios paros cardíacos. Sus restos descansan en el Rincón de los Notables del cementerio de la Chacarita, junto a otros grandes del tango. Y en Almagro, hay un Pasaje que lleva su nombre, además de varias plazoletas y monumentos levantados en su honor en todo el país y en distintas partes del mundo.